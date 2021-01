Plus de 50 militants pro-démocratiques à Hong Kong ont été arrêtés mercredi pour avoir enfreint la loi controversée sur la sécurité nationale de la ville, ont rapporté les médias locaux, dans le cadre de la plus grande répression à ce jour contre l’opposition démocratique en vertu de la nouvelle loi.

Les arrestations dans le centre financier asiatique comprenaient des personnalités démocratiques bien connues et d’anciens législateurs James To, Lam Cheuk Ting et Lester Shum, selon la page Facebook du Parti démocrate et le radiodiffuseur public RTHK.

La police n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La page Facebook du Parti démocrate a déclaré que la police avait arrêté les militants pour avoir participé à un scrutin organisé de manière indépendante l’année dernière pour sélectionner des candidats démocratiques pour une prochaine élection législative, ce que le gouvernement de Hong Kong et Pékin avaient mis en garde à l’époque comme une violation de la nouvelle loi.

La tentative de gagner la majorité à l’assemblée législative de la ville de 70 sièges, qui, selon certains candidats, pourrait être utilisée pour bloquer les propositions du gouvernement et accroître la pression en faveur de réformes démocratiques, a été considérée comme un « acte de subversion, en violation de la loi sur la sécurité nationale », dit le parti.

L’élection complète du conseil législatif a depuis été reportée, le gouvernement citant le coronavirus.

La loi sur la sécurité a été imposée par Pékin à l’ancienne colonie britannique en juin.

Il punit ce que la Chine définit au sens large comme la sécession, la subversion, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères pouvant aller jusqu’à la prison à vie et a été condamné par l’Occident et des groupes de défense des droits de l’homme comme un outil pour écraser la dissidence dans la ville semi-autonome dirigée par la Chine. .

Les autorités de Hong Kong et de Pékin disent qu’il est vital de combler les trous béants dans les défenses de sécurité nationale révélées par des mois de manifestations parfois violentes contre le gouvernement et la Chine qui ont secoué le centre financier mondial en 2019.