Plus de 50 migrants arrivent à Douvres après avoir traversé la Manche pendant la nuit

Plus de 50 migrants ont été détenus dans la Manche aujourd’hui au cours de ce qui devrait être le jour le plus chargé du mois à ce jour.

Leur arrivée porte à plus de 300 le nombre total de migrants qui ont risqué leur vie pour traverser la Manche en Grande-Bretagne cette année.

Au moins cinq petits bateaux ont fait le voyage perfide pour la première fois en quinze jours après avoir été découragés par des conditions de mer dangereuses causées par la tempête Darcy.

Une accalmie par mauvais temps et des températures plus chaudes ont vu les bateaux faire les traversées de nuit.

Les bateaux ont commencé à arriver à partir de minuit, avec des dizaines de traversées dans l’obscurité.

Les migrants auraient été escortés de l’autre côté de la Manche par les autorités françaises et remis aux forces frontalières britanniques à mi-chemin de la voie navigable très fréquentée.

Le premier groupe est arrivé à Dover Marina, dans le Kent, à l’arrière d’un petit navire noir de la Border Force vers 4 heures du matin.

Beaucoup ont été photographiés arrivant à terre portant des gilets de sauvetage et des serviettes sur des vêtements chauds, comme des chapeaux et des sweats à capuche.

Ils ont également été vus portant des masques alors qu’ils étaient aidés à sortir des bateaux sur les amarres par des agents de police de l’immigration pour être traités.

Beaucoup semblaient être des hommes d’origine africaine avec un jeune adolescent repéré parmi les groupes.

Un bateau pneumatique à coque rigide gris avec le capot du moteur enlevé et montrant un moteur hors-bord a été vu en train d’être tiré dans la marina peu de temps après.

En février, 62 personnes ont traversé la Manche à bord de quatre bateaux à ce jour.

La dernière traversée a eu lieu le 6 février, lorsque 49 migrants dans trois bateaux ont fait un élan désespéré pour arriver avant que la tempête Darcy ne frappe.

Au total, 223 demandeurs d’asile se sont rendus au Royaume-Uni le mois dernier dans 15 bateaux avec plus de 950 traversées de la Manche ont été tentées au cours des six dernières semaines seulement.

Les forces frontalières et les services de sécurité français ont été contraints de faire face à une vague hivernale de migrants, rapporte The Telegraph, avec 50% de plus sur la voie navigable très fréquentée que la même période l’année dernière.

Début 2020, 630 migrants ont tenté la traversée vers la Grande-Bretagne depuis la France.

Un record de 8410 migrants a effectué le dangereux voyage à travers la Manche au cours de l’année.

Un total de 211 personnes se sont rendus sur les côtes britanniques en décembre 2020 seulement, dont 33 sont arrivés le soir du Nouvel An.

Mais les chiffres du Telegraph publiés vendredi montrent que les forces frontalières anglo-françaises ont réussi à empêcher 70% des passages.

Cela vient après que le ministre de l’Intérieur Priti Patel a annoncé une injection de fonds de 28 millions de livres sterling qui a aidé les autorités françaises à financer des patrouilles de police supplémentaires sur les plages.

Le nombre de drones et de caméras de vidéosurveillance a également été stimulé par l’investissement.

Le Home Office a été contacté par Mail Online pour commentaires.

Un communiqué des autorités maritimes françaises a déclaré: « Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche [that it is] l’une des zones les plus fréquentées du monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles et donc dangereuses pour la vie humaine.