Plus de 50 % des adultes de moins de 30 ans ont subi un vaccin contre le Covid

LA MOITIÉ de tous les adultes de moins de 30 ans ont eu un vaccin – alors que la campagne de vaccination du Royaume-Uni bat de nouveaux records.

Plus de 4,2 millions de Britanniques âgés de 18 à 29 ans ont reçu leur première dose, trois semaines seulement après l’ouverture du programme aux vingt ans et plus.

Plus de la moitié des Britanniques adultes de moins de 30 ans ont eu leur premier jab Crédit : PA

Le déploiement du vaccin en Grande-Bretagne fait l’envie de l’Europe

Les chiffres publiés aujourd’hui montrent à quel point un nouveau terrain a été ouvert alors que le NHS a ouvert des centaines de services sans rendez-vous où les gens peuvent être vaccinés sans réservation.

Des médecins expérimentés ont exhorté ceux qui ne sont pas encore protégés à « prendre un coup » ce week-end.

Le personnel du NHS met tout en œuvre pour faciliter les jabs pour les jeunes adultes.

Le ministre des Vaccins, Nadhim Zahawi, a déclaré : « Il s’agit d’une réalisation phénoménale et c’est fantastique de voir autant de jeunes se manifester pour leurs vaccins, faire leur part pour se protéger et protéger leurs proches.

« Je tiens à saluer les efforts herculéens de tous ceux qui travaillent sans relâche pour vacciner le plus de personnes le plus rapidement possible.

Les « efforts herculéens » du personnel du NHS ont été salués pour le déploiement Crédit : LNP

Les centres sans rendez-vous ont stimulé l’adoption chez les jeunes Crédit : PA

Les vaccins sont le moyen de sortir de cette pandémie et j’exhorte tout le monde à se faire vacciner afin que nous puissions vaincre ce virus et récupérer toutes nos libertés. »

En plus des centres sans rendez-vous, des bus de vaccination itinérants fonctionnent à Dudley, dans les West Midlands ; Colchester, Essex ; Ipswich, Suffolk ; et dans d’autres villes et villages.

Le NHS a également lancé un nouveau service en ligne qui permet aux gens de trouver le centre sans rendez-vous le plus proche pour un jab.

Plus d’un million de réservations ont été effectuées entre lundi et mercredi cette semaine, alors que la demande de vaccin se poursuit.

Plus de 63 millions de vaccins ont été délivrés par le NHS depuis qu’il est entré dans l’histoire lorsque Margaret Keenan, 91 ans, a reçu le premier à Coventry, il y a à peine 200 jours.

Les stades de football ont servi de lieux de promenade dans les centres Crédit : Louis Wood News Group Newspapers Ltd

Le directeur des soins primaires du NHS England, le Dr Nikki Kanani, a déclaré: «Si vous avez 18 ans et plus, allez-y et prenez un jab.

« Avec chaque vaccin dans un bras, nous faisons un pas de plus vers nos libertés estivales. »

Le NHS England fait pression pour que plus de Britanniques obtiennent le jab Crédit : PA

Plus de quatre adultes sur cinq ont maintenant reçu leur premier vaccin et plus de 60 % sont complètement vaccinés.

Le NHS contacte des personnes de plus de 40 ans pour avancer leur deuxième dose conformément aux avis scientifiques mis à jour.

Les jeunes du stade The Valley de Charlton attendent leurs jabs Crédit : LNP