Boris Johnson a peut-être subi sa plus grande rébellion à ce jour à la Chambre des communes après que plus de 50 de ses propres députés aient défié sa décision d’introduire un nouveau système de niveaux de coronavirus.

Le nouveau système de paliers du Premier ministre a été adopté par 291 voix contre 78, mais non sans que des dizaines de conservateurs se soient prononcés et votent contre le plan du Premier ministre visant à imposer des restrictions strictes en décembre et au nouvel an.