Plus de 50 ans plus tard, une femme de Yellowknife née à Terre-Neuve découvre qu’elle a été échangée à la naissance

Caroline Weir-Greene s’est toujours sentie différente de ses frères et sœurs.

Elle était connue comme la bonne-deux-chaussures du groupe, et ils faisaient des commentaires sur le fait qu’elle avait peut-être en fait un père différent.

Il s’est avéré qu’ils avaient raison.

Caroline, qui vit maintenant à Yellowknife, a été transférée à la naissance dans un hôpital de Terre-Neuve en 1969 – un fait qui aurait pu être inconnu si elle n’avait pas passé un test AncestryDNA l’hiver dernier.

“J’étais juste abasourdie”, a-t-elle déclaré.

“Savoir que quelque chose comme ça pourrait arriver dans ce monde.”

Caroline Weir-Greene est assise dans le studio de CBC Yellowknife pour parler de la façon dont elle a découvert qu’elle avait été changée à la naissance. (Travis Burke/CBC)

Comment cela s’est passé reste un mystère. L’hôpital Springdale Cottage où elle est née est maintenant fermé, mais les familles touchées par l’incident veulent des réponses et veulent des excuses pour les dommages causés par la confusion.

La Globe et Courrier d’abord signalé la situation.

AscendanceADN

Tout a commencé par des questions sur son père.

Caroline a été élevée par sa tante, Toots Budgell, qu’elle considère comme sa mère, ainsi que par l’homme qu’elle pensait être son père biologique, Hubert Weir.

Mais elle a toujours eu ce soupçon qu’il n’était peut-être pas son père – après tout, la femme qu’elle croyait être sa mère biologique avait neuf enfants au total avec plusieurs hommes. Caroline n’avait pas beaucoup de relation avec la femme qu’elle croyait être sa mère biologique, Jessie Rowsell.

Ensuite, il y avait ses frères et sœurs qui la taquinaient sur sa différence, à la fois en apparence et en personnalité.

Une photo de Caroline Weir-Greene bébé avec sa mère adoptive, Toots Budgell. (Soumis par Caroline Weir-Greene)

Son interrogatoire n’enlève rien à la relation qu’elle entretenait avec son père, a expliqué Caroline – elle a décrit Hubert comme un homme gentil avec qui elle partageait de nombreuses caractéristiques.

Hubert a travaillé dans le secteur minier, y compris Con Mine, c’est ainsi que Caroline s’est retrouvée à Yellowknife en 1985.

Elle est restée à Yellowknife pendant la majeure partie de sa vie. Caroline travaille comme coordonnatrice des réservations pour l’Autorité des services de santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest et est mariée à Terry Greene, propriétaire de Northern Fancy Meats.

L’hiver dernier, Terry lui a fait passer un test AncestryDNA pour Noël.

Son père était décédé en 2018 et elle a estimé que le moment était venu de se pencher sur son ascendance.

Après avoir terminé le test, elle a été choquée de découvrir qu’elle avait une sœur propre à Halifax.

“Je lui ai immédiatement envoyé un message via Ancestry et j’ai juste dit : ‘Nous sommes jumelées en tant que sœurs. Je pense que nous devons parler'”, a déclaré Caroline.

Caroline a déclaré que la femme, qui ne voulait pas être incluse dans cette histoire, lui avait répondu: “Téléphonez-moi et vous feriez mieux de vous asseoir.”

Au téléphone, la femme lui a raconté un incident survenu au Springdale Cottage Hospital en 1969, lorsque Caroline et une autre femme, Arlene Lush, sont nées.

L’hôpital de Springdale Cottage

Après avoir accouché en 1969 à l’hôpital de Springdale, Ruth Lush attendait qu’une infirmière lui ramène son bébé, Arlene Lush.

Ruth Lush, à gauche, et sa fille biologique, Caroline Weir-Greene. (Soumis par Caroline Weir-Greene)

Mais le bébé que l’infirmière lui a remis n’était pas le même que celui qu’elle tenait plus tôt.

“J’ai dit:” Vous savez, je ne pense pas que ce soit mon bébé. Et l’infirmière m’a assuré qu’elle avait vérifié le bandeau sur la jambe et tout et elle a dit: “Absolument, vous savez, c’est votre bébé. Ils changent juste”, a-t-elle dit.

Ruth a dit qu’il n’y avait pas de différence nette entre le bébé qu’elle tenait et celui qu’elle avait maintenant.

“Il n’y a rien que je puisse choisir et dire:” Non, mon bébé n’a pas ceci ou cela “, car il n’y avait qu’une once de différence dans leur poids. Ils avaient tous les deux les yeux bleus. Ils avaient tous les deux un peu de cheveux blonds”, a-t-elle déclaré.

Mais cette pensée ne l’a jamais quittée et ce soupçon a été confirmé 53 ans plus tard lorsqu’elle a appris l’existence de sa fille biologique, Caroline.

La visite

Caroline Weir-Greene, à gauche, avec sa mère biologique Ruth Lush et son père biologique Wilfred Lush. (Soumis par Caroline Weir-Greene)

En mai 2022, Ruth et Caroline ont pu se rencontrer.

Ruth attendait à l’aéroport de St. John’s avec ses enfants, les frères et sœurs de Caroline. Son mari, Wilfred Lush, n’a pas pu venir en raison de problèmes de santé.

Ruth a déclaré que l’attente était angoissante car elle craignait de ne pas reconnaître son bébé, mais ce n’était pas le cas.

Caroline Weir-Greene, à gauche, et sa sœur Tina Lush-Snow. (Soumis par Caroline Weir-Greene)

“Quand je l’ai vue, j’ai su que c’était elle”, a déclaré Ruth.

“Je viens de la rencontrer dans l’embrasure de la porte et nous nous sommes juste étreints et j’ai dit:” Je ne te laisserai plus jamais partir. “”

Pour Caroline, la rencontre a été “émotionnelle”.

Elle a eu la chance de voir la maison de sa famille à Triton, une ville du nord-est de Terre-Neuve à environ une heure de là où elle avait grandi à Beachside.

“J’ai essayé de l’embrasser et de rencontrer tout le monde. Personne n’a rien fait de mal ici. J’ai donc essayé, vous savez, de faire de mon mieux, de rencontrer autant de personnes et d’en tirer le meilleur parti”, a-t-elle déclaré.

Cela comprenait la chance d’aller pêcher le calmar avec son père biologique.

Caroline a commenté à quel point ses parents étaient habiles à travailler avec leurs mains. Ruth lui a donné une courtepointe faite maison, tandis que Wilfred lui a donné un modèle de bateau qu’il a fabriqué.

Mais elle n’arrivait pas à se sortir de la tête la gravité de la situation et n’arrêtait pas de penser à la famille qui l’avait élevée.

Une pensée a toujours collé à Caroline depuis la découverte. Elle a travaillé dans un restaurant à mi-chemin entre les deux villes tout en grandissant.

« Dire que j’ai probablement servi ma famille et que je ne le savais même pas », a-t-elle déclaré.

Arlène Lush

Arlene Lush, le bébé avec lequel Caroline a été échangée, n’a pas pu rencontrer ses parents biologiques car les deux sont décédés.

Arlene Lush a déclaré que la nouvelle de son changement de naissance avait été dévastatrice pour elle. Le plus dur a été de découvrir qu’elle ne pourra jamais rencontrer ses parents biologiques qui sont tous les deux décédés. (Soumis par Arlene Lush)

“C’est probablement la partie la plus difficile”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Ils ne sauront jamais qui je suis.”

Toute l’expérience a été difficile pour Arlene, dès le moment où la femme qu’elle croyait lui avoir donné naissance l’a informée de la nouvelle.

“Je n’y croyais presque pas. J’étais dévastée, bien sûr. Je suis tombée par terre”, a-t-elle déclaré.

“J’étais genre : ‘De quoi tu parles, maman ?'”

Arlene a déclaré qu’elle souffrait de SSPT, de dépression et qu’elle souffrait de problèmes médicaux depuis trois ans.

Depuis, les choses ont empiré : elle dit qu’elle n’a plus d’appétit et qu’elle a perdu 20 livres.

Arlene, qui vit à Golden, en Colombie-Britannique, a déclaré qu’elle était passionnée par le travail du bois.

“J’ai abandonné ça, je ne peux tout simplement pas me concentrer”, a-t-elle déclaré.

Un porte-skis fabriqué par Arlene Lush. Lush a déclaré qu’elle était passionnée par le travail du bois, mais qu’elle était incapable de se concentrer dessus depuis qu’elle a appris qu’elle avait été changée à la naissance. (Soumis par Arlene Lush)

Arlene a dit qu’il y avait une doublure argentée, dans les frères et sœurs qu’elle ne savait pas qu’elle avait – huit au total, dispersés à travers le pays.

Arlene a régulièrement parlé avec l’un de ses nouveaux frères et sœurs et a un prochain voyage pour essayer de les rencontrer en personne. Elle prévoit également de passer du temps avec une partie de sa famille élargie nouvellement retrouvée à Terre-Neuve.

Aucune excuse du gouvernement de Terre-Neuve

Ruth, Caroline et Arlene ne sont qu’une fraction des personnes touchées par l’incident.

De chacun de leurs partenaires, frères et sœurs, amis, chacun décrit sa vie ayant changé et se demandant comment cela a pu se produire.

Par exemple, comment pouvez-vous passer à autre chose à moins que quelqu’un ne dise qu’il est désolé et reconnaisse qu’il a fait une erreur ? Je veux dire, c’était une grosse erreur. Je pensais que ma mère ne voulait pas de moi. -Caroline Weir-Greene

Caroline a dit qu’elle a essayé de déposer un rapport auprès de la GRC, mais cela n’a abouti à rien.

“En gros, ils m’ont dit qu’ils transmettraient l’information à un superviseur mais ne s’attendaient même pas à être rappelés”, a-t-elle déclaré.

“Personne ne semble être tenu pour responsable.”

Caroline a dit que des excuses auraient été un début, mais elle n’en a pas eu. Maintenant, elle intente une action en justice.

“Comme, comment pouvez-vous passer à autre chose à moins que quelqu’un ne dise qu’il est désolé et reconnaisse qu’il a fait une erreur? Je veux dire, c’était une grosse erreur. Je pensais que ma mère ne voulait pas de moi”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle voulait une enquête sur la façon dont cela aurait pu se produire.

CBC News a contacté le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador au sujet de la confusion des naissances à l’hôpital de Springdale, mais n’a pas reçu de réponse dans les délais.

Paul Dinn est le porte-parole en matière de santé du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a dit qu’il devrait y avoir une enquête sur le baby switch au Springdale Cottage Hospital en 1969. (Luke Carroll/CBC)

Paul Dinn est membre de la Chambre d’assemblée de Terre-Neuve pour Topsail – Paradise. Il est porte-parole en matière de santé pour le Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador.

À l’Assemblée, il a demandé à Tom Osborne, ministre de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador, ce qu’il ferait pour ces familles.

Osborne a répondu en disant que le système médical avait avancé pour s’assurer que cela ne pouvait pas arriver, mais ne dirait pas qu’il enquêterait sur la façon dont cela s’est passé en premier lieu.

“Ce que je peux dire, c’est que les autorités sanitaires ont aujourd’hui un bien meilleur système de tenue de dossiers, un bien meilleur système pour s’assurer que ce genre de chose ne se produit pas”, a déclaré Osborne. « Il est très malheureux que cette chose se soit produite, monsieur le président, il y a plusieurs décennies. Nous partageons la sympathie des familles.

S’adressant à CBC, Dinn a déclaré que la situation est dévastatrice et qu’il incombe au gouvernement d’examiner comment cela s’est passé.

“Quand je regarde la situation du point de vue du gouvernement, ils doivent reconnaître que cela s’est produit, ils doivent envisager des excuses et ils doivent examiner comment cela s’est passé. Est-ce un ou deux cas ou est-ce quelque chose de plus important ? ” il a dit.

Clarence Hynes, à gauche, et la femme qui l’a élevé, Rita Hynes, et Craig Avery, à droite, avec la femme qui l’a élevé, Mildred Avery. Les deux hommes sont nés le 8 décembre 1962 à Come By Chance, à Terre-Neuve — un nom qui décrit parfaitement leurs vies confuses. (Soumis par Clarence Hynes et Craig Avery)

Ce n’est pas non plus la première fois que cela se produit à Terre-Neuve-et-Labrador.

Clarence Peter Hynes et Craig Harvey Avery sont nés à Terre-Neuve Ville de Come By Chance .

Tous deux sont nés à l’hôpital Walwyn, l’hôpital de campagne de Come By Chance, le 8 décembre 1962. D’une manière ou d’une autre, les deux ont été renvoyés chez eux avec les mauvaises familles.

Un autre couple a déclaré qu’une situation similaire leur était arrivée la même année, également à l’hôpital Come By Chance. Ils ont pu rattraper l’erreur avant qu’il ne soit trop tard et revenir en arrière.

Un cas de bébés échangés s’est également produit dans le nord du Manitoba en 1975 dans un hôpital géré par le gouvernement fédéral. Cela a conduit à un règlement non divulgué.

Dans ce cas, une enquête de Santé Canada a laissé plusieurs recommandations, notamment :

Mise en œuvre d’un système de bracelet mère-enfant à quatre bandes assorties, avec deux bandes sur le bébé (cheville et poignet) et des bandes sur les parents.

Appliquer des bracelets d’identification au nourrisson, à la mère et au partenaire de la mère (le cas échéant) dans la salle d’accouchement immédiatement après la naissance ou aussi rapidement que la situation clinique le permet.

Former le personnel hospitalier à être hautement conforme au processus ci-dessus, avec des audits de performance réguliers.

Une famille perdue qu’ils n’ont jamais su qu’ils avaient

Wilfred et Ruth Lush, les parents biologiques de Caroline Weir-Greene. Le groupe a eu la chance de se rencontrer en mai. (Soumis par Caroline Weir-Greene)

Pour Arlene, elle veut rendre des comptes mais elle sait que rien ne peut rectifier ce qu’elle a traversé.

“Personne ne devrait jamais avoir à vivre cela”, a-t-elle déclaré.

“Il n’y a pas assez d’argent dans le monde qui pourrait me ramener mes parents que j’ai perdus et rien ne peut me ramener les 53 années que je n’ai pas eues avec la famille que nous aurions dû avoir.”

Caroline a dit qu’elle voulait commencer à guérir, mais elle a juste trop de questions.

“J’ai raté beaucoup de choses. Beaucoup. Ma vie aurait probablement été très différente. J’ai eu une belle vie. Ne vous méprenez pas, j’ai eu une belle vie. J’aime mes parents. J’aime mon famille », a-t-elle déclaré.

“Mais cela ne devrait pas être le choix de quelqu’un de faire ça, de changer de bébé.”