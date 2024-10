Plus de 50 ans ? Combien de temps vous pouvez rester debout sur une jambe est important | Nouvelles

Points clés à retenir

Votre capacité à vous tenir debout sur une jambe est un signe de votre vieillissement en bonne santé.

Les personnes de plus de 50 ans qui peuvent tenir 30 secondes sur une jambe s’en sortent bien, surtout si ce n’est pas leur jambe forte

Ce test a surpassé les tests d’adhérence et de force des genoux, signe d’un vieillissement en bonne santé.

VENDREDI 25 octobre 2024 (HealthDay News) — Il existe un test simple à la disposition des personnes âgées qui souhaitent vérifier rapidement dans quelle mesure elles vieillissent : voyez combien de temps vous pouvez rester debout sur une jambe.

Selon une nouvelle étude, les personnes de plus de 50 ans qui peuvent se tenir debout sur une jambe pendant 30 secondes vieillissent gracieusement, surtout si ce n’est pas leur jambe forte.

Ce test a mieux fonctionné que les tests de préhension, de force du genou et de démarche pour évaluer le vieillissement en bonne santé, ont rapporté des chercheurs le 23 octobre dans la revue. PLOS Un.

« L’équilibre est une mesure importante car, en plus de la force musculaire, il nécessite un apport de la vision, du système vestibulaire et des systèmes somatosensoriels », a déclaré le chercheur principal. Kenton Kaufmandirecteur du laboratoire d’analyse du mouvement de la clinique Mayo.

« Les changements d’équilibre sont remarquables », a ajouté Kaufman dans un communiqué de presse de la Mayo Clinic. « Si vous avez un mauvais équilibre, vous risquez de tomber, que vous bougeiez ou non. Les chutes constituent un risque grave pour la santé et ont de graves conséquences. «

Pour cette étude, les chercheurs ont demandé à 40 personnes indépendantes et en bonne santé, âgées de plus de 50 ans, de participer à une série de tests de mouvement. La moitié des participants avaient moins de 65 ans et l’autre moitié avait 65 ans ou plus.

Le test d’équilibre demandait aux participants de rester en équilibre sur une jambe, pendant 30 secondes pour chaque jambe. Ils pouvaient tenir la jambe sur laquelle ils ne se tenaient pas, s’ils le voulaient, et garder les yeux ouverts.

Les participants se tenaient également debout, les yeux ouverts et fermés.

Se tenir sur la jambe non dominante a permis d’obtenir le taux de déclin le plus élevé avec l’âge chez les personnes âgées, selon les chercheurs.

Les tests de préhension et de force des genoux ont également montré des baisses significatives à mesure que les personnes vieillissaient, mais ne reflétaient pas autant le vieillissement que l’équilibre.

Kaufman a déclaré que les gens peuvent prendre des mesures pour améliorer leur équilibre, simplement en s’entraînant à se tenir debout sur une jambe et en se concentrant sur les mouvements musculaires nécessaires pour maintenir la pose.

Involontaire tombe sont la principale cause de blessures chez les personnes âgées de 65 ans et plus, et la plupart des chutes résultent d’une perte d’équilibre.

« Si vous ne l’utilisez pas, vous le perdez. Si vous l’utilisez, vous le conservez », a déclaré Kaufman. « C’est facile à faire. Cela ne nécessite pas d’équipement spécial et vous pouvez le faire tous les jours. »

Plus d’informations

L’Institut national sur le vieillissement en sait plus sur seniors et problèmes d’équilibre.

SOURCE : Mayo Clinic, communiqué de presse, 23 octobre 2024

Ce que cela signifie pour vous

Les personnes âgées qui souhaitent vérifier rapidement leur vieillissement en bonne santé peuvent essayer de se tenir debout sur chaque jambe pendant 30 secondes.