Plus de 50 anciens combattants honorés au lycée McHenry après leur retour de Washington DC – Shaw Local

Cela fait près de 60 ans que le vétéran Donald “Butch” Kribbs s’est retrouvé au Vietnam dans le cadre de l’Air Force, et pendant ce temps, beaucoup de choses ont changé.

Ayant participé à l’offensive du Têt en 1968, qui était une campagne militaire lancée par le Viet Cong et le Nord-Vietnam dans le but de déstabiliser le Sud-Vietnam et l’effort de guerre américain pour déclencher la rébellion, il a déclaré que le pays avait parcouru un long chemin dans la façon dont il traite ses vétérans de cette époque.

« Cela a vraiment commencé à changer après [the Sept. 11, 2001 attacks],” il a dit. “Avant, les gens s’en fichaient [about veterans].”

Dans le cadre de ce nouveau soutien au cours des deux dernières décennies, plusieurs organisations, dont une appelée Honor Flight, ont été créées. Honor Flight est une organisation à but non lucratif qui propose des voyages payants pour voir les monuments aux morts de leur guerre respective à Washington DC

Plus de 50 anciens combattants, dont beaucoup du comté de McHenry, sont rentrés chez eux après l’un de ces vols dimanche après-midi et ont été accueillis par plus de 300 personnes au lycée McHenry.

L’événement de dimanche pour accueillir les anciens combattants à la maison, qui a eu lieu dans le gymnase du campus supérieur de McHenry High School, comprenait des performances de l’orchestre, de la chorale et des pom-pom girls de l’école, ainsi qu’une vidéo reconstituée par plusieurs étudiants en journalisme qui ont fait le voyage avec les anciens combattants. . Après les représentations, les vétérans sont arrivés dans deux bus derrière une escorte de police et de motos, et ont été acclamés en entrant.

Bill Sensor, un vétéran de l’armée, salue et applaudit après avoir été accueilli à l’école secondaire McHenry. Sensor était l’un des 51 anciens combattants qui ont pris le vol d’honneur au cours du week-end pour visiter les monuments aux morts à Washington DC, le dimanche 28 août 2022, et ont été accueillis à la maison au lycée McHenry. (James Norman)

Pendant que les personnes présentes brandissaient des pancartes et saluaient les vétérans, les pom-pom girls de l’école remettaient des roses à chaque vétéran qui passait, qui prenait ensuite place à côté de la scène et écoutait quelques discours. L’ouverture de ces discours a été une présentation des couleurs avec l’aimable autorisation du McHenry VFW Post 4600.

“Tout ce voyage vise à honorer nos anciens combattants”, a déclaré Aaron Stain, membre du conseil d’administration du Comité du réseau des anciens combattants du nord de l’Illinois, qui a participé à l’organisation du voyage et de l’événement. “La raison pour laquelle je fais ça… c’est pour que leurs histoires continuent.”

Pour certains, comme Wayne Muehlbauer, qui a également servi dans l’armée de l’air au Vietnam, c’était la première fois qu’ils faisaient le voyage. Une chose qui l’a marqué pendant le voyage, c’est que lorsque le groupe est arrivé à DC, il y avait une foule d’environ 500 personnes qui se sont présentées à la porte pour saluer les vétérans. C’était une histoire similaire lorsque le groupe a atterri à Milwaukee, a-t-il dit.

“Je n’aurais jamais pensé que je pleurerais”, a-t-il déclaré. “C’était une expérience formidable de voir ça.”

Vietnam Marine Wayne Koster de Crystal Lake a également participé pour la première fois à Honor Flight.

“C’était totalement génial”, a-t-il déclaré. “C’était très occupé. Nous avons pu voir beaucoup de choses sympas. … Tous les différents services et leurs musées.

Les familles et les enfants sont prêts à accueillir plus de 50 anciens combattants le dimanche 28 août 2022 à l’école secondaire McHenry. (James Norman)

Chargé de documenter le voyage et ses vétérans, leurs histoires étaient un sujet sur lequel le professeur de journalisme de l’école, Mitch Stengel, se concentrait. Stengel, qui a également assisté à DC avec les anciens combattants, a déclaré que sa citation préférée, qu’il avait entendue de Stain, était qu’un ancien combattant meurt deux fois. D’abord quand ils décèdent, et ensuite quand ils sont oubliés, a-t-il dit.

“C’est notre travail de garder leur héritage en vie”, a déclaré Stengel. “Il va me falloir des mois pour traiter les moments, les événements et les expériences des quatre derniers jours.”

L’étudiante en journalisme Cooper Ten Bruin, une senior, a déclaré qu’elle était déjà allée à DC, mais elle a décrit le fait d’aller avec les vétérans comme presque un «rêve de fièvre». Avec des larmes, elle a dit que ça “frappait tellement plus fort” quand elle a vu les anciens combattants tracer leurs noms et les noms de ceux qu’ils connaissaient au Mémorial des anciens combattants du Vietnam.

“Cela vous fait apprécier les choses qu’ils ont faites”, a-t-elle déclaré. “Et ça vous met en colère qu’ils n’aient pas été appréciés comme ils le sont maintenant.”

Comme plusieurs des vétérans présents venaient du Vietnam, l’un des principaux thèmes de l’événement était de les remercier non seulement pour leur service, mais aussi de compenser ce que plusieurs ont appelé le vitriol que ces vétérans ont vu en revenant du combat dans les années 1960. et années 70. Pendant cette période, il n’était pas rare que des vétérans reçoivent des insultes, se fassent cracher dessus et soient traités de noms désobligeants, tels que “tueurs de bébés”.

“Lorsque vous voyez un vétérinaire vietnamien, la meilleure chose que vous puissiez lui dire est” bienvenue à la maison “”, a déclaré Stain.