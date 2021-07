Plus de 50 000 migrants illégaux ont été libérés aux États-Unis en 4 mois et seulement 13% se sont réenregistrés – rapports – RT USA News

Après avoir arrêté plus d’un million de personnes qui ont traversé illégalement la frontière américano-mexicaine cette année, l’US Customs and Border Enforcement (ICE) aurait libéré plus de 50 000 d’entre elles dans le pays sans date d’audience.

Les personnes qui traversent illégalement la frontière sont normalement détenues par l’ICE ou transférées à d’autres agences gouvernementales américaines. Certains sont libérés sous caution et se voient attribuer une date pour comparaître devant un juge de l’immigration.

Depuis la mi-mars, cependant, plus de 50 000 migrants ont été libérés par l’ICE à l’intérieur des États-Unis, avec seulement une feuille d’informations de contact pour les bureaux de l’ICE où ils doivent s’enregistrer. « obtenir des permis de travail », selon Axios.

Nouveau: environ 50 000 migrants qui ont traversé illégalement la frontière ont maintenant été libérés sans date d’audience À ce jour, seuls 13 % se sont présentés aux bureaux de l’ICE et 16 000 ne se sont pas présentés et ont dépassé le délai de 60 jours donné, a appris Axios https://t .co/uK4mGVFqKg – Stef Kight (@StefWKight) 27 juillet 2021

Seuls 6 700 d’entre eux, soit environ 13%, se sont effectivement enregistrés avec ICE lundi, a rapporté le média citant une source informée des données de la sécurité intérieure. Quelque 27 000 ont encore le temps de se présenter, tandis que les autres ont disparu et ne se sont pas enregistrés dans les 60 jours prescrits.

Axios a également cité le membre du Congrès Henry Cuellar (D-Texas), qui a déclaré que 7 300 migrants dans le seul secteur de la vallée du Rio Grande avaient été libérés au cours de la semaine dernière, et que le nombre total était plus proche de 55 000.

Cuellar, dont le quartier s’étend le long du Rio Grande, était responsable de la publication de photos montrant les installations de détention pour mineurs non accompagnés, en mars dernier.

La vague de migrants illégaux aux États-Unis se poursuit, avec plus de 20 000 personnes appréhendées dans le seul secteur de la vallée du Rio Grande la semaine dernière.

C’est la partie la plus chaude de l’été et les appréhensions montent en flèche ! #USBP Les appréhensions ont dépassé le cap du million en juin. MAINTENANT – cette semaine seulement – #RGV a appréhendé plus de 20 000 migrants en situation irrégulière. pic.twitter.com/chGrcYGC3Q – Agent de patrouille en chef Brian Hastings (@USBPChiefRGV) 25 juillet 2021

Plus tôt ce mois-ci, la US Border Patrol a déclaré que les arrestations le long de la frontière avaient atteint un record de 20 ans, dépassant le million de personnes au cours de cet exercice – avec encore trois mois à faire. Plus de 178 000 personnes ont été arrêtées en juin, dont 56 000 voyageant en famille, soit une augmentation de 25 % par rapport à mai.

Mardi, la Maison Blanche a annoncé qu’elle cherchait « retrait accéléré » de familles et d’enfants traversant illégalement. Cependant, seulement 14% de ces migrants ont été expulsés en juin, selon CBS News. L’administration Biden a déclaré que le processus était entravé par le refus du Mexique d’accepter des familles non originaires d’Amérique centrale, les règles du CDC et les exceptions humanitaires, entre autres.





Le rapport Axios a suscité de nombreuses réactions de la part des critiques conservateurs de l’administration. Le sénateur Tom Cotton (R-Arkansas) l’a appelé « totalement anarchique » accuser la Maison Blanche de « essayer de se faufiler à travers une amnistie massive » pour les migrants illégaux.

D’autres ont souligné que l’administration permettait que cela se produise tout en rétablissant certaines restrictions sur les coronavirus pour les Américains.

« Attraper et relâcher » est la politique officielle de Biden. Et maintenant, ils essaient de se faufiler à travers une amnistie massive. Totalement anarchique. https://t.co/yDNQWbuqgW – Tom Cotton (@TomCottonAR) 27 juillet 2021

« Les mêmes personnes [who] veulent vous masquer et vous enfermer pour votre « sécurité » facilitent une invasion de notre pays par des dizaines de milliers de ressortissants étrangers inconnus », mentionné L’animateur de Newsmax Benny Johnson, l’appelant « mauvais » et « un manque de respect repoussant pour l’Amérique de la part de notre classe dirigeante ».

La vaccination contre le Covid-19 est si importante « que nous permettons à un nombre illimité de personnes non vaccinées d’entrer illégalement dans le pays et de les relâcher, voire de les conduire, vers l’intérieur » tweeté Pedro Gonzalez du magazine Chroniques.

Combien d’immigrants illégaux ont été réinstallés aux États-Unis jusqu’à présent en 2021 ? Combien de personnes réinstallées aux États-Unis ne sont pas vaccinées/ont COVID ? Où ont-ils été réinstallés ? Y a-t-il eu une augmentation des cas de COVID dans ces régions? Ou n’avons-nous pas le droit de poser ces questions ? — Nick Short ‎‎ (@PoliticalShort) 27 juillet 2021

L’une des premières choses que le président Joe Biden a faites lors de son entrée en fonction en janvier a été de révoquer la plupart des politiques d’immigration de son prédécesseur Donald Trump, à commencer par l’arrêt de la construction du mur frontalier. Malgré l’afflux record de migrants, certains portant « Biden nous laisse entrer » chemises, la Maison Blanche a refusé de qualifier la situation à la frontière de « crise » et a insisté sur le fait que la poussée était saisonnière et causée par le changement climatique, la violence ou la pauvreté.

Le vice-président Kamala Harris a été chargé de la situation à la frontière et s’est depuis rendu au Mexique, au Guatemala et dans un bureau de la patrouille frontalière à El Paso, de l’autre côté du Texas depuis le secteur du Rio Grande.

Mardi, la Maison Blanche a publié un document intitulé « Plan directeur pour un système d’immigration juste, ordonné et humain », dans lequel elle a déclaré que les États-Unis « sera toujours une nation de frontières, et nous appliquerons nos lois sur l’immigration d’une manière juste et équitable. »

« Nous continuerons à travailler pour renforcer un système d’immigration ordonné », le document ajouté.

