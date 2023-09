Plus de 5 nouvelles fonctionnalités intéressantes arrivent en septembre

Les téléphones Pixel de Google ne sont pas les seuls téléphones Android à recevoir régulièrement de nouveaux jouets. Parallèlement à ces amusantes suppressions de fonctionnalités trimestrielles Pixel, Google est également très doué pour publier des fonctionnalités Android qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités à de nombreux services Google que vous utilisez sur presque tous les téléphones fonctionnant sous Android. Ce sont les types de fonctionnalités dont (presque) tout le monde peut profiter.

Pour aujourd’hui, Google annonce le lancement de fonctionnalités Android pour septembre 2023 (voici celui du dernier trimestre), avec au moins 5 nouvelles fonctionnalités à surveiller. Le widget At a Glance de Google, Google Wallet, Android Auto et Lookout reçoivent tous de nouveaux produits.

Tout d’abord, nous avons le widget At a Glance qui n’est pas amovible sur les téléphones Pixel, mais constitue un véritable widget sur d’autres téléphones Android. Le vrai La version reçoit une mise à jour qui « affiche intuitivement des informations utiles sur votre écran d’accueil », ce qui pourrait signifier des mises à jour dynamiques de voyage (comme les informations de votre vol passant aux informations sur les bagages, etc.).

Ensuite, nous avons Google Wallet voyant le lancement de son import de photos pour les pass. Nous le savions auparavant, mais Google indique qu’il est désormais prêt à être utilisé. Il s’agit de la fonctionnalité qui vous permet de prendre ou de télécharger des images de cartes comportant des codes-barres ou des codes QR pour les rendre numériques. Pensez désormais à vos cartes de gym, de bibliothèque ou d’épicerie dans Google Wallet au lieu d’être rangées dans votre portefeuille ou attachées à un porte-clés.

Vous souhaitez accéder à vos données de sommeil depuis Google Fit ou Fitbit avec votre voix ? Google ajoute des options dans les routines qui vous permettront de dire « Hey Google, bonjour » et de tout savoir sur votre nuit. Eh bien, cela fera plus que cela, mais l’idée est de vous fournir des informations audio sur la condition physique sur les heures de sommeil, le début de l’heure de sommeil et le nombre de pas de la veille. Pour obtenir cette configuration, rendez-vous sur ce lien d’assistance Google.

Et voici une liste d’autres changements qui sont nouveaux ou ont été annoncés ces dernières semaines et qui font partie de votre expérience Android :

Qu’en est-il de l’accès aux appels Zoom ou Webex sur Android Auto ? C’est pour bientôt.

C’est pour bientôt. Lookout obtient des descriptions audio du contenu visuel générées par l’IA où les utilisateurs peuvent utiliser des commandes vocales pour obtenir plus d’informations ou saisir/exprimer des questions de suivi.

où les utilisateurs peuvent utiliser des commandes vocales pour obtenir plus d’informations ou saisir/exprimer des questions de suivi. Gmail traduit désormais les e-mails dans l’application Gmail . Bien, non ?

. Bien, non ? Google Meet offre une expérience d’appel en déplacement plus simplifiée .

. YouTube Shorts vous permettra désormais d’ajouter du style aux personnes ou aux lieux dans votre cadre Shorts .

. Google Messages chiffre désormais tous vos messages de bout en boutmême les discussions de groupe.

