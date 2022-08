Plus de 5 550 civils ukrainiens et 9 000 soldats auraient été tués depuis l’invasion russe

La capitale ukrainienne, Kyiv, a interdit cette semaine les célébrations publiques pour commémorer l’indépendance du régime soviétique, invoquant une menace accrue d’attaque russe dans une guerre qui, selon les Nations Unies, a tué plus de 5 500 civils lundi.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, citant sa mission de surveillance en Ukraine, a déclaré lundi que 5 587 civils avaient été tués et 7 890 blessés au 21 août, principalement à la suite d’attaques à l’artillerie, à la roquette et au missile.

Séparément lundi, le général Valeriy Zaluzhnyi – chef de l’armée de Kyiv – a fourni ce qui semblait être le premier bilan public de morts militaires ukrainiens, affirmant que près de 9 000 soldats étaient morts au combat.

La Russie n’a pas précisé combien de ses soldats ont été tués. L’état-major ukrainien a estimé le nombre de morts militaires russes à 45 400.

Des foules sont montrées dimanche autour d’équipements militaires russes détruits dans la rue Khreshchatyk à Kyiv, qui a été transformée en musée militaire en plein air avant le jour de l’indépendance de l’Ukraine le 24 août. (Diitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les pertes militaires de chaque côté.

La Russie a lancé ce qu’elle appelle une “opération militaire spéciale” le 24 février pour démilitariser son petit voisin et protéger les communautés russophones. L’Ukraine et ses soutiens occidentaux accusent Moscou de mener une guerre de conquête de style impérial.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde ce week-end contre le risque d’attaques plus graves avant le 31e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine du régime soviétique dominé par la Russie mercredi.

REGARDER l L’Ukraine nie avoir joué un rôle important alors qu’un important soutien de Poutine est tué dans un attentat à la voiture piégée : Une voiture piégée présumée tue la fille d’un allié de haut niveau de Poutine La fille d’un philosophe politique russe souvent appelé “le cerveau de Poutine” a été tuée dans l’explosion d’une voiture piégée ce week-end. Bien que l’Ukraine affirme qu’elle n’était pas responsable, on craint que l’incident n’attise la violence dans la région.

Les craintes d’une intensification des attaques étaient susceptibles d’augmenter après que le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a accusé lundi les services secrets ukrainiens d’avoir tué Darya Dugina, fille d’un idéologue ultra-nationaliste russe, dans un attentat à la voiture piégée présumé samedi, ont rapporté les agences de presse russes. L’Ukraine a nié être impliquée.

Les autorités locales de Kyiv ont interdit les grands événements publics, les rassemblements et autres rassemblements liés à l’anniversaire de lundi à jeudi en raison de la possibilité d’attaques à la roquette, selon un document publié par l’administration militaire de Kyiv et signé par son chef, Mykola Zhyrnov.

Kyiv est loin des lignes de front et n’a été que rarement touchée par des missiles russes depuis que les défenseurs ukrainiens ont repoussé une offensive terrestre russe pour s’emparer de la capitale en mars.

À Kharkiv, une ville du nord-est qui a subi des tirs d’artillerie et de roquettes à longue portée fréquents et meurtriers, le maire Ihor Terekhov a annoncé une prolongation du couvre-feu nocturne de 16 heures à 7 heures du mardi au jeudi.

La Douma russe tiendra une session sur la centrale nucléaire

Près des lignes de front dans le sud du pays, l’Ukraine a déclaré que la Russie avait tiré des roquettes sur plusieurs villes du sud de l’Ukraine au nord et à l’ouest de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, capturée par les forces russes peu après avoir envahi l’Ukraine en février.

Les tirs d’artillerie et de roquettes dans la région du complexe du réacteur nucléaire de Zaporizhzhia, sur la rive sud du Dnipro occupée par la Russie, ont suscité des craintes d’une catastrophe nucléaire et conduit à des appels à la démilitarisation de la zone environnante.

L’Ukraine et la Russie ont échangé la responsabilité des bombardements répétés dans et autour des locaux du complexe du réacteur nucléaire de Zaporizhzhia, sur la rive sud du Dnipro occupée par la Russie, ces dernières semaines.

Kyiv a accusé Moscou de baser des troupes et de stocker du matériel militaire sur le terrain de la centrale électrique et de l’utiliser comme bouclier à partir duquel bombarder le territoire contrôlé par le gouvernement de Kyiv à l’ouest et au nord. La Russie nie cela et accuse l’Ukraine de cibler l’usine avec des obus et des drones.

REGARDER l Les inspecteurs de l’ONU pourraient avoir accès à une centrale nucléaire : La Russie accepte une inspection indépendante de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les responsables de l’ONU seraient autorisés à visiter et à inspecter le complexe nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine, alors que les combats à proximité de la centrale se poursuivent et que des civils ont été blessés.

Le parlement russe a annoncé qu’il tiendrait une réunion spéciale jeudi pour discuter de la situation autour de l’usine.

Dans un communiqué officiel publié lundi, le parlement a indiqué qu’une session du Conseil de la Douma d’Etat se tiendrait le 25 août pour discuter de “la menace à la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia”.

Bridge peut avoir ciblé à nouveau

Dans le port de Mykolaïv, près du territoire sous contrôle russe au sud, le gouverneur régional Vitaliy Kim a déclaré que les autorités prévoyaient une ordonnance de précaution pour que les résidents travaillent à domicile mardi et mercredi et ont exhorté les gens à ne pas se rassembler en grands groupes.

Dans la nuit de lundi, les forces russes ont tiré des roquettes sur Nikopol, juste en face du Dnipro depuis l’usine sur sa rive sud, ainsi que sur les districts de Krivyi Rih et Synelnykovskyi plus au nord-ouest et au nord-est respectivement, a écrit le gouverneur régional Valentyn Reznichenko sur Telegram.

Depuis que les forces russes se sont retirées dans le désarroi de Kyiv au début de la guerre, elles se sont concentrées sur la saisie du reste de la région orientale du Donbass partiellement détenue par des mandataires séparatistes depuis 2014, et sur la conservation des parties capturées du sud.

Dans le dernier signe d’une contre-offensive ukrainienne planifiée pour reprendre la région de Kherson occupée par la Russie dans le sud, de la fumée s’élevait du seul pont sur le Dnipro dans la ville de Kherson, a déclaré un conseiller du ministère de l’Intérieur de Kyiv.

Le pont, un moyen clé de transport militaire russe dans la région, a été ciblé à plusieurs reprises par les forces ukrainiennes.

Dans la province orientale de Donetsk, l’artillerie russe et plusieurs lance-roquettes ont frappé Soledar, Zaytseve et Bilohorivka près de la ville de Bakhmut, et au moins deux civils ont été tués, ont indiqué les autorités ukrainiennes. La Russie nie avoir pris pour cible des civils.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille de l’une ou l’autre des parties.