Plus de 5 000 personnes touchées par les inondations en Thaïlande

Au moins une personne est morte, et des milliers de personnes ont été déplacées à la suite d’inondations massives près des communautés riveraines de Thaïlande jeudi, à la suite de fortes pluies tropicales.

Dans la province d’Ubon Ratchatani, au nord-est du pays, plus de 8 pouces de pluie sont tombés en 24 heures, forçant plus de 5 000 personnes à fuir. De fortes pluies ont détruit les arbres et l’eau a atteint des inondations de type taille haute dans ces zones.

La chute d’arbres a fini par tuer au moins une personne et en blesser deux autres dans la province de Sisaket, selon ABC News. Dans les pays voisins comme le Vietnam, il y a eu des coupures de courant après l’avancée de la tempête tropicale Noru dans la région centrale, mais aucun décès n’a été signalé.

Le Département thaïlandais de la prévention et de l’atténuation des catastrophes a déclaré que plus de 10 000 ménages avaient été touchés par les inondations. Les victimes toujours coincées chez elles et les familles déplacées ont reçu des colis de nourriture et de soins de la part des secouristes.

Bangkok, la capitale de la Thaïlande, a vu certains de ses quartiers inondés par la rivière Chao Phraya à proximité. Des sacs de sable de la ville ont été déployés pour empêcher les eaux de crue d’avancer, selon ABC Nouvelles.

Alors que le Noru lui-même s’affaiblit, les pluies de mousson saisonnières peuvent contribuer à des inondations dangereuses continues à travers le pays.

ABC rapporte que plusieurs barrages ont débordé d’eau, endommageant les terres agricoles et les communautés en aval.

Auparavant, le Noru avait coûté la vie à huit personnes, dont cinq sauveteurs, lors d’un typhon aux Philippines.