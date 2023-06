Plus de 5 000 nouvelles espèces découvertes dans l’étude de l’océan Pacifique

Plus de 5 000 nouvelles espèces ont été découvertes sur un vaste futur site minier en haute mer dans l’océan Pacifique.

Connu sous le nom de zone Clarion-Clipperton (CCZ), le site riche en minéraux s’étend sur six millions de kilomètres carrés du Mexique à Hawaï. Environ deux fois la taille de l’Inde, la CCZ a déjà été découpée en concessions minières pour une exploitation future, avec des entreprises désireuses d’exploiter d’abondants gisements de matériaux de batterie clés comme le manganèse et le cobalt situés entre 4 000 et 6 000 mètres sous la surface.

Pour mieux comprendre ce qui pourrait être à risque une fois l’exploitation minière commencée, une équipe de biologistes dirigée par le Natural History Museum de Londres a cherché à étudier la biodiversité de la région. Sur les 5 578 espèces qu’ils ont identifiées, environ 90 % étaient entièrement nouvelles pour la science.

« Nous partageons cette planète avec toute cette biodiversité incroyable, et nous avons la responsabilité de la comprendre et de la protéger », a déclaré Muriel Rabone, auteur principal et écologiste des grands fonds du Musée d’histoire naturelle, dans un communiqué de presse la semaine dernière. « Il y a tellement d’espèces merveilleuses dans la ZCC, et avec la possibilité d’exploitation minière qui se profile, il est doublement important que nous en sachions plus sur ces habitats vraiment sous-étudiés. »

L’équipe a compilé une liste de toutes les espèces trouvées dans les études précédentes de la région et s’est également lancée dans ses propres expéditions de recherche pour étudier le fond de l’océan. En utilisant des techniques telles que les véhicules télécommandés et l’échantillonnage de carottes de boîte, qui est essentiellement une boîte qui récupère des matériaux du fond marin, ils ont collecté plus de 100 000 enregistrements de créatures des profondeurs de cette nature sauvage sous-marine largement intacte.

« C’est un gros bateau, mais il semble minuscule au milieu de l’océan », a déclaré Rabone à propos des croisières de recherche. « Et c’était incroyable – dans chaque échantillon de carotte de boîte, nous voyions de nouvelles espèces. »

Les types d’animaux les plus courants étaient les arthropodes comme les vers et les éponges. Les espèces nouvellement découvertes comprenaient ce qu’on appelle «l’écureuil gommeux», un concombre de mer d’apparence gélatineuse avec une grande saillie en forme de queue. Seules six espèces ont été observées ailleurs dans l’océan.

« Certaines des éponges ressemblent à des éponges de bain classiques et d’autres à des vases. Elles sont tout simplement magnifiques », a déclaré Rabone. « L’une de mes préférées est les éponges de verre. Elles ont ces petites épines et, au microscope, elles ressemblent à de minuscules lustres ou à de petites sculptures. »

L’étude évaluée par des pairs, qui comprend des images, a été publiée dans la revue Current Biology la semaine dernière.

L’Autorité internationale des fonds marins, affiliée à l’ONU, qui a été créée pour réglementer l’exploitation minière dans les eaux internationales, commence à accepter les demandes d’exploitation de la ZCC en juillet. L’exploitation minière commerciale en haute mer, qui est encore en phase d’exploration, collecterait des gisements de la taille d’une pomme de terre appelés « nodules polymétalliques » que l’on peut trouver sur et juste sous les fonds marins de la région.

Alors que des entreprises et des pays comme la Chine et les États-Unis poursuivent l’exploitation minière en haute mer, d’autres comme la France, le Chili et le Canada ont appelé à des moratoires ou à des interdictions dans leurs eaux pour des raisons environnementales.



Avec des fichiers de Reuters