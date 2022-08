Plus de 4300 empreintes de dinosaures datant de 150 millions d’années découvertes en Chine

Une annonce scientifique de la première semaine de juillet indique que le plus grand nombre de fossiles d’empreintes de dinosaures a été découvert dans le nord de la Chine. Des chercheurs chinois ont découvert plus de 4 300 empreintes de dinosaures dans la province de Zhangjiakou, dans le nord de la Chine, dans le Hebei, selon un rapport du South China Morning Post. Cette découverte est présentée comme une trouvaille historique dans le domaine de la paléoéthologie.

Selon la publication, qui cite des universitaires, les empreintes de 9 000 mètres carrés ont été créées entre les époques jurassique et crétacée, soit il y a environ 150 millions d’années. C’est en avril 2020 que les empreintes fossilisées, qui comprennent également des empreintes de griffes, ont été découvertes pour la première fois. Plus tard, ils ont été positionnés étroitement ensemble.

La vitesse à laquelle les dinosaures ont marché, ainsi que leur longueur et leur poids peuvent être déterminées à partir de la piste rapportée par China Daily. “Les empreintes ne reflètent pas seulement les habitudes de vie et le comportement des dinosaures, mais montrent également l’interaction entre les dinosaures et leur environnement de vie à l’époque”, a déclaré au China Daily le spécialiste des dinosaures Xing Lida de l’Université chinoise des géosciences.

Il existe quatre espèces de dinosaures distinctes représentées par les empreintes, dont aucune n’a reçu de nom. Les spécialistes pensent que l’un des fossiles pourrait appartenir à une espèce qui n’a pas encore été identifiée.

Les herbivores et les carnivores peuvent être déterminés lors de la collecte de ces empreintes. Les carnivores étaient plus petits, mesurant seulement quatre à cinq mètres, alors que les herbivores pouvaient atteindre des longueurs de près de 15 mètres.

En raison de son abondance d’eau et d’arbres à l’époque des dinosaures, les scientifiques pensent que la région a peut-être attiré les dinosaures. La région est maintenant une haute prairie pierreuse avec peu de végétation.

Le professeur agrégé Xing Lida de l’Université chinoise des géosciences de Pékin a déclaré à la chaîne de télévision publique CGTN que cette couche rocheuse a été créée entre les époques jurassique et crétacée. “A cette époque, la vaste couche couverte d’empreintes de pas était encore présente. La plus grande couche connue pour exister en Chine en ce moment doit être aussi énorme.

