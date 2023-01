Plus de 400 personnes arrêtées après que les partisans de Bolsonaro ont pris d’assaut le Congrès brésilien

Des centaines de partisans de l’ex-président d’extrême droite brésilien Jair Bolsonaro ont franchi les barricades de la police et ont fait irruption dans le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême dimanche, lors d’une manifestation dramatique contre l’investiture du président Luiz Inacio Lula da Silva la semaine dernière.

Bolsnaro a rejeté l’accusation et a déclaré que ce qui s’était passé dimanche allait au-delà d’une manifestation démocratique pacifique.

Cependant, de nombreux partisans de Bolsonaro ont refusé d’accepter le résultat et les analystes politiques craignent depuis longtemps une attaque à l’américaine contre les principaux bâtiments gouvernementaux du pays.

Lula a scellé un retour remarquable à la présidence du Brésil à la fin de l’année dernière, obtenant 50,9% des voix du second tour pour vaincre le président sortant d’extrême droite Bolsonaro.

Les forces de sécurité brésiliennes ont repris le contrôle des institutions politiques du pays et le gouverneur de Brasilia, Ibaneis Rocha, a déclaré que plus de 400 personnes avaient été arrêtées dimanche soir. Rocha – un allié de Bolsonaro – a ensuite été suspendu de son poste pour manquements à la sécurité.

Les observateurs de l’attaque ont rapidement établi des comparaisons entre le chaos à Brasilia et l’invasion du Capitole américain le 6 janvier par des partisans de l’ancien président Donald Trump il y a deux ans.

Les dirigeants mondiaux ont condamné ce qu’ils ont qualifié d’attaque “lâche et vile” après que des milliers de partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont envahi le Congrès du pays, la Cour suprême et le palais présidentiel.

Les analystes politiques ont déclaré que la victoire de Lula marquait le changement le plus symbolique dans un mouvement politique qui a vu les gouvernements de droite de la région remplacés par des dirigeants de gauche.

Les dirigeants mondiaux, y compris certains des voisins régionaux du Brésil, ont condamné l’attaque de dimanche contre le Congrès brésilien, la Cour suprême et le palais présidentiel et ont réaffirmé leur soutien à l’administration de Lula.

“Je condamne l’assaut contre la démocratie et le transfert pacifique du pouvoir au Brésil”, a déclaré le président américain Joe Biden via Twitter. “Les institutions démocratiques du Brésil ont tout notre soutien et la volonté du peuple brésilien ne doit pas être sapée. J’ai hâte de continuer à travailler avec @LulaOficial.”

Le président chilien Gabriel Boric a décrit l’attaque contre les institutions brésiliennes comme une “attaque lâche et vile contre la démocratie”.