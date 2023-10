Plus de 400 chiots et chats sauvés après l’effondrement d’un réseau de trafic d’animaux en Espagne | Nouvelles du monde

Plus de 400 animaux de compagnie ont été sauvés d’un réseau de commerce illégal d’animaux en Espagne.

Des centaines d’animaux, principalement des chiens et des chats, ont été récupérés dans le cadre d’une opération menée par quatre forces de police à travers l’Espagne qui a débuté en 2020.

Dans une vidéo diffusée par la police de Catalogne, on pouvait voir des chiots de diverses races « très appréciées » sauter dans des cages alors qu’ils étaient envoyés pour subir des inspections sanitaires chez les vétérinaires.

Environ 13 personnes ont été arrêtées parce qu’elles sont soupçonnées de maltraitance animale, de fraude, de falsification de documents et de blanchiment d’argent, a indiqué la police.

Image:

Photo : Police de Catalogne





Certains animaux sont morts à cause du manque de soins et du fait d’avoir été transportés par la route dans des véhicules à l’espace réduit, à une mauvaise ventilation et au manque d’installations d’hygiène.

Dans certains cas, les animaux voyageaient pendant plus de 20 heures.

Le réseau de commerce illégal reliait Madrid, Barcelone, Andorre et les pays d’Europe de l’Est, où les animaux étaient vendus à des établissements, quel que soit leur état de santé.

Image:

Photo : Police de Catalogne





Les clients attirés par le bas prix des animaux les achètent souvent en ligne sans être conscients des risques.

Un vétérinaire apposerait également sa signature, garantissant que les animaux étaient en bon état.

Dans de nombreux cas, les animaux tombaient malades peu de temps après avoir été vendus.

Image:

Photo : Police de Catalogne





La police a pu se rapprocher et finalement mettre fin au réseau de trafic après une inspection effectuée dans un établissement de Barcelone, où se trouvaient 33 chiens malades.

La police municipale de Barcelone a pu vérifier que des animaux mouraient par manque de soins et que les cartes de santé et les passeports étaient falsifiés.

Image:

Photo : Police de Catalogne





Le 20 septembre, 12 perquisitions ont permis l’arrestation et le sauvetage des animaux.

En septembre, une nouvelle loi sur le bien-être animal est entrée en vigueur en Espagne, interdisant la vente d’animaux de compagnie dans les magasins ou en ligne. Il sera légal uniquement d’acheter des animaux de compagnie auprès d’éleveurs enregistrés, selon l’AFP.

Au Royaume-Uni, toute entreprise vendant des animaux comme animaux de compagnie doit détenir une licence et tout animal vendu doit être en bonne santé. Ces règles ne s’appliquent actuellement pas à toute personne vendant un animal, y compris tout animal de compagnie, à titre privé.