Cela a permis à l’église «de faire une recherche précise et complète des contacts de tous ceux qui se trouvaient dans le bâtiment», a déclaré M. Davis. «La participation moyenne à chaque rassemblement était de 105 par service, soit 35% de l’occupation de nos bâtiments.»

Le lieu de culte de Woburn, Mass., A accueilli un total de quatre célébrations de Noël les 23 et 24 décembre. Son pasteur principal, Michael Davis, qui a refusé d’être interviewé, a déclaré dans une série de courriels que ceux qui voulaient étaient tenus de faire essentiellement des réservations.

Mais ce n’était pas assez. Plus de 40 personnes ont été testées positives pour le coronavirus dans des cas qui seraient liés à ces rassemblements.

La Genesis Community Church, à l’extérieur de Boston, pensait qu’elle prenait toutes les bonnes mesures de sécurité pour ses services de Noël: exiger un RSVP au cas où la recherche des contacts était nécessaire, limiter la capacité et exiger des masques.

Mais, a-t-il dit, il connaît au moins 44 personnes qui fréquentaient ces services et qui ont été testées positives. Tara Vocino, 32 ans, photographe locale, en fait partie. Elle a dit qu’elle avait été testée le 29 décembre et avait reçu son résultat positif deux jours plus tard.

«J’ai l’impression qu’il y a eu un couteau dans ma bouche, et j’ai perdu tout sens du goût et de l’odorat», a déclaré Mme Vocino, ajoutant qu’elle se sentait tellement épuisée qu’elle dormait «environ 16 heures par jour».

Elle a dit qu’elle était à l’un des services le 23 décembre, qu’elle était au premier rang de l’église et qu’elle portait un masque.

«Quand j’ai vu qu’il y avait une épidémie, je suis sortie et j’ai été testée», a-t-elle ajouté.

Mme Vocino, qui vit avec ses parents et souffre d’asthme, a déclaré: «Je suis dans une pièce depuis quelques jours et j’utilise une salle de bain séparée.

M. Davis a déclaré qu’il avait également été testé positif mais qu’il était «presque de retour en pleine santé».

Il a ajouté que l’église «travaillait en étroite collaboration» avec le Woburn Board of Health pour aider l’agence dans la recherche des contacts. M. Davis a dit que dans les 24 heures suivant la découverte de cinq des cas par les responsables de l’église, ils ont contacté le conseil de santé.