Plus de 40 lits trouvés à Banff, en Alberta, domicile : AHS

Alberta Health Services (AHS) a émis une ordonnance d’exécution contre une maison de Banff après qu’une inspection a découvert que jusqu’à 42 personnes séjournaient à l’intérieur de la propriété.

AHS a publié les détails de la maison, située au 321 Squirrel Street, sur son site Web public et a déclaré que le nombre maximum d’occupants de l’établissement “avait été dépassé”.

“L’occupation maximale de 16 personnes a été dépassée. Au total, 42 lits et/ou matelas ont été dénombrés dans l’établissement”, indique l’ordonnance.

De plus, l’inspecteur de la santé a découvert une variété d’autres problèmes tels que des trous dans les murs de la maison, des robinets qui fuient et sales nécessitant un entretien et un sous-sol sans fenêtre.

L’ordonnance d’exécution indique que la situation d’occupation à l’intérieur de la maison est en violation des normes minimales de logement et de santé de l’Alberta.

En conséquence, AHS a ordonné aux propriétaires de la propriété d’apporter des modifications à l’intérieur de la maison, en particulier pour faire face au nombre extrême de lits.

“Enlevez le lit dans la pièce du sous-sol sans fenêtre”, a déclaré AHS.

“Enlevez les lits/matelas supplémentaires afin que pas plus de 16 locataires soient logés et maintenez un maximum de pas plus de 16 locataires par la suite.”

LA LUTTE DE BANFF AVEC LE LOGEMENT ABORDABLE

Selon des responsables de la ville de Banff, la communauté montagnarde est confrontée à des problèmes de logement depuis des décennies, en partie alimentés par un taux d’inoccupation quasi nul sur les logements locatifs.

Un complexe de logements abordables, situé sur Coyote Lane, a ouvert ses portes en 2018 et a été financé conjointement par la ville et le gouvernement provincial.

Karen Sorensen, qui était alors maire de Banff, a déclaré qu’une grande partie de la population de la communauté avait moins de 35 ans alors que son revenu moyen était inférieur à la moyenne de l’Alberta.

“Nous avons un grand besoin d’accueillir les gens à un prix abordable. Nous dépendons beaucoup d’une jeune génération pour faire fonctionner la ville”, a-t-elle déclaré lors de l’inauguration de cette installation.

“Ce sont les gens qui travaillent dans l’industrie du tourisme. Nous devons nous assurer que tout le monde est confortablement logé.”

La ville de Banff a publié une déclaration écrite en réponse aux conclusions de l’AHS :

« En collaboration avec le secteur privé et sans but lucratif, la ville de Banff a aidé à ajouter des options de logement abordable à Banff au cours des dernières années. Au moment où la pandémie de COVID a frappé, nous avons vu le taux d’inoccupation des appartements locatifs augmenter. Donc, dans l’ensemble, nous savons que nous avons été en mesure de faire bouger les choses sur cette grande priorité de la communauté. »

« Cependant, nous avons certainement besoin de plus de logements abordables à Banff et nous continuerons d’explorer les possibilités d’ajouter au parc de logements. En tant que communauté qui accueille le monde, Banff est un bel endroit où vivre, mais il est impératif que ce soit aussi un endroit sûr et confortable où se sentir chez soi. À ce titre, nous continuerons de travailler avec l’agence provinciale pour surveiller la situation du logement à Banff et pour nous assurer que les propriétaires respectent nos exigences strictes en matière d’occupation et de sécurité.

La ville affirme que des logements plus abordables sont en cours de construction sur deux autres sites.



(Avec des fichiers de Kevin Fleming)