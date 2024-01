Plus de 40 événements artistiques et de divertissement à Tampa Bay à inscrire à votre calendrier printanier | Tampa

Cliquez pour agrandir Image gracieuseté des galeries d’art HCC Kandy G Lopez, « Marly & Luis (détail) », fil et maille acrylique sur toile, 96 x 60 pouces, 2022. de Roving, exposé à la galerie 221 du Hillsborough Community College à Tampa, en Floride, jusqu’au 28 février 2024.

Dans le Guide du printemps 2024 de Creative Loafing Tampa Bay, la contributrice Jennifer Ring a visité des théâtres locaux qui réévaluent tout et a mis en évidence un prochain groupe de discussion sur les arts de Pinellas tandis que le reste de l’équipe a présenté un aperçu du calendrier des théâtres de printemps de la région de la Baie et a répertorié les meilleurs concerts de printemps à venir à Tampa. Bay et a compilé cette grande liste présentant plus de 40 événements artistiques et de divertissement, y compris le Mois des arts Gasparilla, à inscrire sur votre calendrier.

Ouvrez maintenant



Carlton Ward Jr : Le chemin de la panthère Présentant le travail de Tampeño et du photographe Carlton Ward Jr. du National Geographic, cette exposition met non seulement en lumière les travaux en cours pour agrandir le Florida Wildlife Corridor, mais présente également le travail de Ward utilisant ses mains et ses pièges photographiques pour photographier l’insaisissable panthère de Floride (qui est toujours en danger et menacé par le développement des projets d’habitation et des routes). Ward donne une conférence d’artiste le 7 mars. Jusqu’au 17 mars. Du mardi au samedi, de 11 h à 19 h, 10 $ à 12 $. Dimanche de midi à 17h00 Florida Museum of Photographic Art, 1630 E 7th Ave., Ybor City. fmopa.org

Quatre décennies : exposition des professeurs et des anciens élèves du PCCA Le district scolaire du comté de Pinellas a ouvert le PCCA au programme Arts Magnet de la Gibbs High School en 1984 pour aider les élèves du secondaire à se préparer à une carrière dans les arts. Quarante ans plus tard, la grande question est : « Est-ce que cela a aidé les étudiants à faire la transition vers une carrière artistique ? » La réponse est oui et plus encore. Non seulement d’innombrables étudiants du PCCA ont obtenu leur diplôme vers une carrière artistique réussie, mais beaucoup l’ont fait ici à Tampa Bay. L’art des anciens élèves du PCCA, tristement célèbre ou autre, couvre chaque centimètre carré du Moréen ce printemps. Du lundi au samedi, de 10h à 17h Jusqu’au 28 mars. Pas de couverture. Centre des Arts Moréens, 719 Central Ave., Saint-Pétersbourg

Offset : Robert Rauschenberg chez USF Graphicstudio Cette exposition à l’USF Graphicstudio raconte l’histoire de Robert Rauschenberg qui fut l’un des premiers artistes que le fondateur de Graphicstudio, Donald J. Saff, a invité à Graphicstudio au début des années 1970. Rauschenberg a laissé un « formidable héritage » à l’USF et au-delà, imprimé sur des surfaces non conventionnelles – sacs en papier, carton et gaze – et combiné des méthodes de manière à inspirer toute une génération d’artistes. En plus de l’expérimentation de l’artiste sur différents médiums, l’héritage de Rauschenberg est exploré à travers les œuvres d’artistes qui rappellent son approche radicale des matériaux, des processus et des concepts, notamment Trisha Brown, Rochelle Feinstein, Christian Marclay, Narsiso Martinez, Bosco Sodi et Tavares Strachan. . Du lundi au vendredi de 10h à 17h ; jeudi de 10h à 20h ; Samedi de 13h00 à 16h00 Jusqu’au 2 mars. Pas de couverture (apportez de l’argent pour le stationnement). Musée d’art contemporain de l’Université de Floride du Sud, 3821 USF Holly Dr., Tampa.

Itinérant à Gallery221 Roving a deux définitions, et cette exposition sur le campus Dale Mabry du Hillsborough Community College fait partie du Tampa Bay Black Heritage Festival et touche aux deux. L’exposition présente des œuvres d’art sur fibres créées par Nneka Jones, Kandy G. Lopez et Eugene Ofori Agyei, toutes destinées à « examiner les complexités psychologiques et émotionnelles de l’auto-réflexion, du mouvement et de la mémoire, mêlant notre sentiment d’être au processus de devenir. » Jusqu’au 28 février. Du lundi au vendredi. 9h-16h Pas de couverture. Galerie 221 du Hillsborough Community College (2e étage DLRC). 4001 W, boulevard Tampa Bay, Tampa. hccfl.edu



Janvier



Le grand brunch gay d’Efy 8 Un beau papa du circuit de lutte indépendant amène ses jolies joues à Tampa Bay pour manger un peu. Taylor Gibson, alias Effy, a lancé sa série Big Gay Brunch il y a deux ans et demi et il organise la huitième édition de « l’événement le plus gay de la lutte » à Tampa. Le lutteur de 33 ans né à Tallahassee et diplômé en relations publiques compte plus de 90 000 abonnés sur Twitch, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et a été classé n°1. 95 dans le classement Pro Wrestling Insider des 500 meilleurs lutteurs de 2021. Même s’il y aura de la nourriture à l’ordre du jour, l’attraction principale du brunch est wrastlin’, qui se concentre sur les athlètes LGBTQ du monde de la lutte indépendante. Samedi 27 janvier. 12 h 32,32 $ à 69 $. Shriners d’Égypte, 5017 E Washington St., Tampa



WWE Royal Rumble et Monday Night Raw L’un des meilleurs événements impliquant de grands groupes de personnes nombreuses en spandex est enfin là. La WWE organise le 37e Royal Rumble au Tropicana Field de Saint-Pétersbourg le 27 janvier, puis amène Monday Night Raw à l’Amalie Arena de Tampa le 29 janvier. Pour ceux qui n’ont jamais joué au Rumble, l’événement principal se concentre autour de 30 joueurs et 30 joueurs. les matchs féminins du Royal Rumble, qui commencent avec seulement deux lutteuses et en ajoutent une toutes les 90 secondes. Les vainqueurs de chaque division recevront une opportunité de match de championnat à WrestleMania 40, indique la WWE. Cela fait longtemps que les fans de catch locaux n’ont pas vu un Royal Rumble en personne. L’événement a eu lieu pour la dernière fois à Tampa Bay en 2021, mais en raison de la pandémie de COVID-19, les invités n’étaient pas autorisés à y assister. La dernière fois que l’événement s’est déroulé devant un public à Tampa Bay, c’était en 1995, à l’USF SunDome, aujourd’hui appelé Yuengling Center.

« Une décennie de changement : la Floride dans les années 1920 » et « Sharps & Marks in Paradise : Vendre la Floride dans les années 1920 » Si vous pensez que Tampa a beaucoup changé ces dernières années, vous devriez voir ce qu’elle a fait dans les années 1920. Une exposition temporaire au Tampa Bay History Center explore cette décennie à l’aide de plus de 100 objets, notamment des sous-vêtements portés par la mère du regretté journaliste du Tampa Tribune, Leland Hawes, ainsi que d’éléments interactifs. La musique, la danse, les loisirs, le logement, la prohibition, les mouvements religieux pentecôtistes et même Jim Crow sont tous abordés, et en prime, la bibliothèque de cartes de Touchton propose une exposition distincte (« Sharps & Marks in Paradise : Selling Florida in the 1920s »). , qui explore le boom foncier de la Floride qui a commencé dans le sud de la Floride et a traversé la région de Tampa Bay. Que vous soyez débutant ou natif, les deux expositions vous aideront à approfondir votre sentiment d’appartenance. Tous les jours jusqu’au 14 juillet. 10 h 00-17 h 12,95 $ – 16,95 $. Centre d’histoire de Tampa Bay, 801 Water St. Tampa

Le rôti de José Gaspar José Gaspar n’a jamais été une vraie personne. Pourtant, depuis plus d’un siècle, les Tampeños passent au moins un samedi de janvier à mettre de côté leurs inhibitions pour pouvoir se déguiser en pirates, boire trop, se droguer et lancer des perles en plastique sur les gens (et dans l’océan). Gasparilla est stupide à bien des égards, et pour ce spectacle d’improvisation, des comédiens de toute la région de la Baie enfonceront un boulet de canon métaphorique dans le cul de Gasparilla. Vendredi 26 janvier. 10 $. Le Commodore, 811 E 7th Ave., Ybor City



Février

Remix de l’héritage artistique Le Straz propose une série de célébrations culturelles gratuites sur le Riverwalk de Tampa. Les jetsetters à court d’argent peuvent « voyager » aux Philippines, en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sans quitter Tampa ce printemps. Février est l’occasion d’une célébration de la culture philippine, notamment de l’art, de la mode, de la musique et de la gastronomie, lors de la « Mabuhay Fiesta – Une célébration de la culture philippine ». Puis en mars, la série emmène Tampa dans un voyage à travers l’Inde avec de la musique, de la danse et des arts visuels. En avril, c’est au tour de la région MENA, alors que le Straz amène l’art, la musique et la danse du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sur la scène Riverwalk.

Sélectionnez des dates, pas de couverture. Riverwalk Stage au David A. Straz Center for the Performing Arts, 1010 N Macinnes Pl., Tampa



Festival international du film de Dunedin Le sixième Festival international du film de Dunedin présente 15 longs métrages au centre-ville de Dunedin (principalement sur Douglas Avenue à la House of Beer et à la Moon Tower de la Dunedin Brewery) pendant les quatre premiers jours de février. Flicks comprend les débuts à Dunedin de « Taste of Love » et « RADAR : The Bionic Dog », tous deux filmés dans le comté de Pinellas, les vendredi et samedi soir. Parmi les autres moments forts, citons une rare représentation programmée des Sorcières de Dunedin ; plusieurs ateliers industriels ; une projection le samedi soir du long métrage documentaire « Unfiltered : The Truth About Oysters », mettant en vedette les huîtres de la baie d’Apalachicola ; une projection le samedi soir de « The Martini Shot », un long métrage sur la confrontation avec la mortalité, mettant en vedette Matthew Modine et John Cleese ; et une cérémonie de remise des prix sur le tapis rouge à l’hôtel Fenway dimanche soir. Du jeudi au dimanche 1er-4 février. 15 $ et plus

Growhouse Rap Slam 3 Si le cœur de la scène artistique d’Ybor City est désormais le collectif Kress, alors les claquements de Growhouse en sont la bouche et l’attitude. Pour Rap Slam 3, le collectif d’écrivains qui habite Kress modèle son format de slam poétique pour opposer une douzaine de rappeurs les uns contre les autres, tous jugés par trois des animateurs les plus doués de la région de la Baie (Nico Sweet, Perception, Hmtwn). Le gagnant du défi d’habiletés par élimination en trois tours reçoit un parrainage de 500 $ de Symphonic Distribution, et les invités bénéficieront d’une performance spéciale supplémentaire de Charlie G. Jeudi 1er février. 20 h 10 $. Pied de biche, 1812 N 17th St., Ybor City

Carmada en Ybor La Carmada de Mitzi Gordon célèbre son 10e anniversaire avec deux événements à Tampa, dont ce salon de voitures d’art sur la Septième Avenue, entre la 15e et la 17e rue. Ce sont les mêmes deux blocs qui hébergent Kress Contemporary, le Florida Museum of Photographic Arts, la Marcolina’s Fine Arts Gallery et Drip Ybor. Avec le DJ Donnie Luv qui joue des airs, c’est une fête artistique en devenir. Samedi 3 février, de midi à 16 h Septième Avenue, entre la 15e et la 17e rue

Puce indépendante Dans le domaine des marchés des créateurs branchés, Indie Flea règne en maître. Le rassemblement local a lancé…