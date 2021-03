Mardi, le Texas, l’Indiana et la Géorgie ont annoncé des dates d’éligibilité universelle pour la fin mars. Les responsables de certains autres États, dont l’Alabama et le Minnesota, ont déclaré qu’ils prévoyaient de respecter la date limite de mai du président, mais n’ont pas donné de dates exactes pour les expansions d’éligibilité.

Cette semaine seulement, les responsables de sept États ont annoncé des dates d’éligibilité universelle. En Arizona, toutes les personnes de 16 ans et plus sont devenues éligibles cette semaine sur les sites gérés par l’État. Dans le Tennessee, l’admissibilité universelle a été fixée au 5 avril. Dans le New Jersey, les responsables ont déclaré qu’ils s’attendaient à atteindre l’objectif de M. Biden le 1er mai.

«Tout le monde dans l’État a été vacciné, cela devrait être notre objectif», a déclaré le gouverneur Jim Justice de Virginie-Occidentale, l’un des cinq États où tout le monde de 16 ans et plus est déjà éligible. «Je sais que nous ne pourrons pas atteindre cet objectif, mais nous serons absolument proches et c’est ce que nous devons continuer à faire.»

Les efforts pour faire vacciner les Américains ont pris de l’ampleur ces derniers jours. Les gouverneurs et les responsables de la santé publique de plus de 40 États ont déclaré qu’ils atteindraient ou dépasseraient l’objectif du président Biden de rendre chaque adulte éligible à un vaccin d’ici le 1er mai, et au moins 30 États prévoient de commencer l’éligibilité universelle en mars ou avril.

Le gouverneur Andrew M. Cuomo de New York n’a pas encore défini de calendrier pour l’ouverture de l’admissibilité au vaccin à tous les adultes, affirmant mercredi qu’il préférait plutôt abaisser progressivement le seuil d’âge pour la vaccination en fonction de l’approvisionnement en vaccins mis à disposition par le gouvernement fédéral.

À partir de mardi, toutes les personnes de 50 ans et plus peuvent recevoir le vaccin à New York, en plus des enseignants, de certains travailleurs essentiels et des personnes souffrant de certaines conditions médicales qui les rendent plus vulnérables aux maladies graves dues au virus.

Plus de 40 États disent qu'ils respecteront ou dépasseront la date limite du 1er mai fixée par Biden pour l'admissibilité au vaccin pour tous les adultes.

Mais un certain nombre de travailleurs essentiels identifiés par les Centers for Disease Control and Protection comme étant fait partie de la phase 1c, le troisième cycle de groupes prioritaires, ne sont pas éligibles pour se faire vacciner dans l’État à moins qu’ils ne répondent aux exigences d’âge. Ces groupes comprennent des travailleurs de la construction et de nombreux employés du commerce de détail, qui ne sont généralement pas en mesure de travailler à distance pendant la pandémie.