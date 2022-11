Plus de 40% des exportations britanniques ont disparu des étagères européennes depuis le Brexit

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Plus de 40% des produits britanniques précédemment exportés vers l’UE ont disparu des étagères européennes depuis le Brexit, selon de nouveaux chiffres “sombres”.

Les économistes du commerce essayant de quantifier les effets du Brexit ont averti dans une étude publiée lundi que la nouvelle bureaucratie repoussait les exportateurs à grande échelle.

Et ils ont déclaré que leurs recherches montrent que l’écart d’exportation créé par la politique s’est “élargi plutôt que comblé” en plus d’un an d’application du nouveau système commercial.

Les chercheurs du Center for Business Prosperity de l’Université d’Aston ont constaté que les petites entreprises étaient les moins susceptibles de pouvoir faire face à la nouvelle bureaucratie du gouvernement et d’être les plus susceptibles de simplement renoncer à vendre à l’étranger.

“Nous constatons qu’en raison de la [EU-UK Trade and Cooperation Agreement]le Royaume-Uni a connu une contraction significative de sa capacité commerciale en termes de variétés de biens exportés vers l’UE », écrivent les chercheurs.

« Notre estimation suggère que jusqu’à 42 % des variétés de produits précédemment exportées vers l’UE ont disparu au cours des 15 mois suivant janvier 2021.

“Nous soutenons que ce déclin s’est déroulé de trois manières : un grand nombre d’exportateurs ont cessé d’exporter vers l’UE, les exportateurs restants ont rationalisé leurs gammes de produits et moins d’exportateurs choisissent d’entrer sur le marché de l’UE.”

Les universitaires disent que la perte de ces exportateurs est susceptible de nuire à l’économie britannique à long terme en brisant “le pipeline de la croissance future des exportations et en nuisant à la productivité déjà fragile du Royaume-Uni”.

Aux termes de l’accord sur le Brexit avec l’UE, les exportateurs britanniques doivent remplir des tonnes de nouveaux documents et formalités administratives afin de pouvoir exporter vers le continent.

En tant que membre de l’UE, le Royaume-Uni faisait partie du marché unique et de l’union douanière et était exempté de ces exigences – bénéficiant d’un accès privilégié aux marchés européens et vice versa.

Le Dr Oleksandr Shepotylo, co-auteur de l’article, a déclaré : « Les variétés de produits qui ont disparu sont principalement celles à faible valeur d’exportation – nous le savons parce que la valeur moyenne des exportations a augmenté à mesure que le nombre de variétés diminuait.

“Ces produits sont ceux qui sont généralement exportés par de petites entreprises ou de nouveaux exportateurs, ou sont exportés vers de nouveaux marchés. Et ce sont ces petites entreprises qui exporteraient normalement beaucoup plus à l’avenir, à mesure qu’elles augmentent leurs volumes et leurs produits – c’est donc l’exportation future du Royaume-Uni. pipeline étant affecté, ce qui a de sombres implications.

L’année dernière, la Fédération des petites entreprises a déclaré que sept entreprises sur dix exportant vers l’Europe avaient rencontré des problèmes et que près d’une sur quatre suspendues exportaient au total.

Le professeur Jun Du, également auteur de l’article, a déclaré qu’il était important que le problème causé par la politique du gouvernement soit “ouvertement reconnu et discuté”.

Tant que ce ne sera pas le cas, “nous ne verrons aucune mesure nécessaire être prise”, a-t-elle déclaré.

“Les preuves que nous présentons ici montrent la perte réelle du Brexit, la compétitivité globale du Royaume-Uni en tant que commerçant mondial”, a poursuivi le professeur Du.

“La contraction considérable de la capacité commerciale du Royaume-Uni, combinée à une concentration accrue des valeurs d’exportation sur moins de produits, signifie de sérieuses inquiétudes à long terme concernant les exportations et la productivité futures du Royaume-Uni.

“Le débat est essentiel pour que le Royaume-Uni puisse commencer à relever ses défis actuels. Bien sûr, personne ne suggère de retourner dans l’UE, mais il y a des collaborations, des conversations et des discussions qui doivent avoir lieu. Si les dirigeants politiques du Royaume-Uni ne le font pas reconnaissent les faits, ils tracent la voie vers des problèmes à plus long terme.

Le travail s’est emparé de la découverte, et le ministre fantôme du Commerce, Gareth Thomas, a déclaré qu’il était “dévastateur” de voir les petites entreprises “touchées le plus durement” par la politique commerciale du gouvernement.

“Ils ont non seulement paralysé le potentiel d’exportation du Royaume-Uni, mais nuisent à la productivité et entravent la croissance indispensable à travers le Royaume-Uni”, a-t-il déclaré. L’indépendant.

“Dans le même temps, ils n’ont pas réussi à livrer les accords promis avec les États-Unis et l’Inde, rompant leurs promesses d’aider à ouvrir de nouveaux marchés.”

Le parti travailliste a déclaré qu’il signerait un accord vétérinaire avec l’UE et chercherait à apporter des modifications à l’accord sur le Brexit, comme la reconnaissance mutuelle des qualifications – bien que Keir Starmer ait exclu de rejoindre le marché unique du bloc.

Interrogé sur les conclusions, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « L’AET que nous avons conclu en 2020 est le plus grand accord de droits de douane et de quotas zéro au monde et la première fois que l’UE accepte un tel accès dans un accord de libre-échange.

« Les données commerciales actuelles de l’ONS montrent que la reprise commerciale du Royaume-Uni depuis la pandémie reste forte, la valeur des exportations au cours des 12 mois jusqu’en septembre 2022 étant la plus élevée depuis le début des enregistrements. Les exportations vers l’UE sont toujours supérieures aux niveaux pré-COVID malgré les récents événements économiques mondiaux.