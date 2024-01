Plus de 40 députés conservateurs demandent un financement supplémentaire du conseil

Des dizaines de députés, dont plus de 40 conservateurs, ont écrit au Premier ministre pour exiger un financement supplémentaire pour les conseils municipaux en Angleterre afin d’éviter de fortes réductions des services.

Le groupe se dit « exceptionnellement préoccupé » par les mesures envisagées par de nombreuses autorités locales pour tenter d’éviter la faillite, notamment l’augmentation des taxes d’habitation et la réduction des services.

Les autorités locales sont de plus en plus préoccupées par le financement des municipalités, avec une pression particulière sur le coût des soins aux adultes et aux enfants vulnérables, ainsi que sur les services de logement.