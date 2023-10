Du béton susceptible de s’effondrer a été identifié dans 43 autres écoles et collèges, a confirmé le gouvernement.

Une mise à jour du ministère de l’Éducation a indiqué que du béton cellulaire renforcé autoclavé – connu sous le nom de RAAC – avait été trouvé dans les bâtiments, portant le total à 214 lundi.

La dernière mise à jour des ministres en septembre fixait ce nombre à 174.

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que 94 % des élèves qui fréquentaient les écoles et les collèges bénéficiaient toujours d’un enseignement en présentiel à plein temps « grâce au travail acharné » des dirigeants.

Mais 12 établissements disposent de « dispositions hybrides », ce qui signifie que certains étudiants doivent suivre un apprentissage à distance parallèlement aux cours en présentiel.

Le Syndicat national de l’éducation a accusé le gouvernement d’avoir « dissimulé » les derniers chiffres, affirmant que les écoles et les collèges étaient « loin de la conclusion de cette saga ».

Et la secrétaire fantôme à l’Éducation du Labour, Bridget Phillipson, a déclaré que le « goutte-à-goutte » des écoles ajoutées à la liste était « une preuve supplémentaire du chaos de la part d’un gouvernement conservateur qui n’a aucune emprise sur l’ampleur des bâtiments scolaires en ruine ».

Mme Keegan a déclaré : « Je tiens à rassurer les élèves, les parents et le personnel sur le fait que ce gouvernement fait tout ce qu’il faut pour aider nos écoles et collèges à répondre au RAAC et à minimiser les perturbations de l’éducation. »

Mais l’Association nationale des directeurs d’école (NAHT) a déclaré que de nombreuses écoles et collèges « attendaient toujours » que des salles de classe et des bâtiments temporaires soient mis en place – ajoutant que les plans de reconstruction étaient « encore plus nébuleux ».

Le secrétaire général de la NAHT, Paul Whiteman, a déclaré que les écoles doivent réaménager « des installations spécialisées, des réfectoires, des salles d’éducation physique et des espaces pour l’accueil périscolaire et les soins complets, ce qui a un impact énorme sur les communautés, l’offre et sur les revenus des écoles ».

Il a ajouté : « Bien que les ministres aient fait des promesses concernant le financement et le soutien aux écoles, il n’y a pas de calendrier clair quant à la date d’achèvement des travaux et il ne semble pas y avoir de fin en vue à cette crise. »

Le scandale du RAAC a éclaté au début de l’année scolaire, avec des milliers d’élèves confrontés à des fermetures d’écoles et à des retards dans la rentrée scolaire après que le gouvernement a identifié les matériaux présents dans leurs bâtiments.

Les ministres avaient déclaré à l’époque que des centaines d’écoles supplémentaires pourraient être touchées, et ils ont exhorté les responsables de l’éducation à renvoyer les enquêtes sur les bâtiments au département afin d’identifier toute suspicion de RAAC.

Mme Keegan a été critiquée à la fois pour sa gestion de la crise et après avoir été filmée. déplorant le manque de remerciements pour avoir fait un « f****** bon travail » tandis que d’autres « s’asseyaient sur leurs fesses ».

Le béton a été utilisé largement dans les années 50, 60 et 70 au Royaume-Uni, et a également été trouvé dans d’autres bâtiments du secteur public, notamment des hôpitaux et des même les Chambres du Parlement.

Il est rempli de bulles d’air, ce qui signifie qu’il pèse environ un quart de celui du béton normal. Mais il s’est également avéré qu’il devenait gorgé d’eau et affaibli après une vingtaine d’années.