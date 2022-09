Schweickert Ganassin Krzak Rundio, LLP est un cabinet d’avocats en dommages corporels et en indemnisation des accidents du travail dont le siège social est au Pérou et qui possède des bureaux à Ottawa, Morris et Chicago dédiés à la protection des victimes de blessures.

Nos avocats obtiennent des résultats, y compris des règlements et des verdicts par millions, avec des centaines de millions au total récupérés pour nos clients à ce jour. Si vous avez été gravement blessé, vous avez besoin d’un avocat fiable et de confiance à vos côtés, qui comprend ce que vous vivez. Nos avocats ont plus de 120 ans d’expérience combinée dans le traitement de cas de blessures complexes.

SGKR est issu de Schweickert & Ganassin, un cabinet d’avocats à service complet qui a fourni des décennies de service dans les cas de blessures corporelles et d’indemnisation des accidents du travail sous la direction de partenaires de longue date Douglas Schweickert et Scott Ganassin. Michael Krzak, qui a représenté des victimes de décès et de blessures dans des accidents d’aviation majeurs, des accidents de camion, des déraillements de train, des collisions d’automobiles et d’autres incidents de transport à Chicago et dans le monde entier, et Matthew Rundio, qui a traité avec succès des réclamations pour blessures et décès injustifiés pour l’automobile, victimes de négligences du camionnage, du chemin de fer et de la médecine, ont rejoint le cabinet en 2018.

Le cabinet compte d’autres avocats expérimentés, dont Laura Hall, une ancienne procureure; Frederick Glassman, un avocat expérimenté en indemnisation des accidents du travail ; et Adriane LaShure, qui a été nommée à plusieurs reprises Illinois Super Lawyers Rising Star.

Nous ne nous limitons pas aux petites créances. Nos avocats ont l’expérience, les ressources et la perspicacité juridique nécessaires pour traiter les cas d’accidents de camionnage, d’automobile, de moto, de construction et de blessures graves au travail. Depuis plus de 40 ans, nous nous consacrons à aider les victimes de blessures à obtenir l’indemnisation qu’elles méritent.

Nous nous occupons de tous les aspects de votre cas de blessure, de l’enquête à la résolution du privilège. Si la compagnie d’assurance du défendeur ne propose pas un règlement équitable, nous sommes prêts pour le procès.

Nos avocats seraient honorés de vous rencontrer pour une consultation gratuite, sans frais et sans obligation. Nous travaillons sur la base d’honoraires conditionnels – nous ne sommes payés que si nous vous récupérons avec succès. Appelez aujourd’hui 815.223.0177 ou visitez-nous au ganassin.com.