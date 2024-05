Plus de 4 millions de poulets seront tués dans l’Iowa après que les autorités ont détecté la grippe aviaire dans une ferme

Un cas de grippe aviaire hautement pathogène a été détecté parmi un troupeau massif de poules pondeuses dans le comté de Sioux, dans l’Iowa, ont confirmé les autorités. Les responsables ont confirmé à CBS News que 4,2 millions d’oiseaux ont été touchés et seront tués.

Le Département de l’Agriculture et de la Gestion des Terres de l’Iowa et l’USDA a confirmé mardi la détection de la grippe aviaire, marquant le premier cas de grippe aviaire dans l’État cette année. Le dernier cas de virus a été détecté chez une espèce mixte de basse-cour en décembre, et la dernière fois poules pondeuses commerciales ont été touchés dans l’État en novembre dernier, également dans le comté de Sioux.

Selon le Répartition des capitaux de l’Iowale troupeau le plus récemment touché contient 4,2 millions de poulets – le plus grand nombre de troupeaux touchés dans l’État depuis plus de 5 millions ont été touchés par la grippe aviaire dans le comté d’Osceola en 2022. Il s’agit également du plus grand nombre de poulets dans un troupeau touchés par le virus jusqu’à présent cette année à l’échelle nationale, selon les données de l’USDA. L’Iowa est le premier producteur d’œufs aux États-Unis, selon les données de l’USDA.

Un responsable du département de l’agriculture de l’État a également confirmé le nombre d’oiseaux touchés cette semaine, déclarant à CBS News que « le dépeuplement est en cours ».

La Dépêche a rapporté que le tout le troupeau sera abattu, les restes étant isolés, pour aider à empêcher une propagation ultérieure. La forte perte a déclenché une proclamation de catastrophe pour le comté du gouverneur de l’Iowa, Kim Reynolds, qui sera en vigueur jusqu’au 27 juin.

La semaine dernière, une ferme d’élevage d’œufs du Minnesota, voisin du nord de l’Iowa, a également été touchée par la grippe aviaire, touchant un peu moins de 1,4 million d’oiseaux. Dans le même temps, plus de 81 000 dindes commerciales et poules reproductrices ont également été touchées au Minnesota.

La grippe aviaire peut être mortelle pour les volailles. Selon le ministère de l’Agriculture et de la Gestion des terres de l’Iowa, les poulets et les dindes touchés par une souche hautement pathogène « peuvent avoir des difficultés à respirer ou mourir subitement« .

L’épidémie actuelle de grippe aviaire a été désastreuse et s’est propagée au-delà des oiseaux. Le mois dernier, il a été détecté aux États-Unis vaches laitières pour la première fois et deux personnes ont ont également été infectés, tous deux présentant des symptômes légers après avoir croisé du bétail infecté. Le virus a également été détecté dans bœuf et lait.

