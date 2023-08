Plus de 4 000 propriétés restent sous ordre d’évacuation dans le centre de l’Okanagan

Plus de 18 000 propriétés restent en ordre d’évacuation ou en alerte dans le centre de l’Okanagan, vendredi matin.

Les opérations d’urgence du centre de l’Okanagan (CORD) ont annoncé les chiffres par communiqué de presse dans leur mise à jour régionale de vendredi matin.

Vendredi matin (25 août), environ 2 663 propriétés à West Kelowna, 655 à Lake Country, 1 114 dans la zone électorale du RDCO et 50 dans la Première Nation de Westbank faisaient toujours l’objet d’un ordre d’évacuation. 13 773 autres propriétés restent en alerte d’évacuation dans le centre de l’Okanagan.

Les résidents en alerte d’évacuation doivent être prêts à partir à tout moment si les conditions d’incendie changent. La liste complète des ordres et alertes d’évacuation, ainsi qu’une carte permettant de voir où se trouvent les limites des zones, sont disponibles sur le site Web du Centre des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan (COEOC) cordemergency.ca/map.

Les ordres d’évacuation signifient que les résidents ne peuvent pas encore rentrer chez eux alors que les équipes continuent de lutter activement contre les incendies et de faire face à d’autres dangers tels que des lignes électriques tombées, des arbres endommagés, des matières dangereuses et des débris supplémentaires.

Il a été annoncé jeudi que les incendies de forêt de Walroy Lake à Kelowna et de Clarke Creek à Lake Country étaient désormais tous deux en cours, ce qui signifie qu’ils ne devraient pas se propager au-delà des limites prédéterminées. L’incendie de forêt de McDougall Creek, à West Kelowna, demeure hors de contrôle.

