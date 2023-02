Plus de 4 000 morts dans de puissants tremblements de terre en Turquie et en Syrie

Les équipes de secours continuent de chercher des survivants parmi les bâtiments nivelés

Le bilan des tremblements de terre catastrophiques dans le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie a dépassé les 4 000 morts mardi matin.

Selon les autorités turques, plus de 3 300 personnes ont été tuées et plus de 20 400 ont été blessées.

Les responsables de la gestion des catastrophes du pays ont déclaré que près de 6 000 bâtiments avaient été détruits.

Le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré une période de deuil national de sept jours pour les victimes de la catastrophe, qu’il a qualifiée de la plus forte que le pays ait connue depuis le tremblement de terre d’Erzincan en 1939.

L’agence de presse Anadolu a rapporté mardi qu’une femme et ses trois enfants avaient été secourus après avoir passé environ 28 heures sous les décombres à Gaziantep.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a déclaré que les forces armées avaient établi un couloir aérien pour acheminer les équipes de secours et l’aide à la zone sinistrée. “Nous avons maximisé l’état de préparation de nos avions pour fournir le service de transport nécessaire”, Akar a déclaré aux journalistes.

En savoir plus La Russie envoie des équipes de secours en Turquie et en Syrie (VIDEO)

Un séisme de magnitude 7,7 a frappé la province de Kahramanmaras peu après 4 heures du matin, heure locale, lundi, avec l’épicentre dans le district de Pazarcik. Il a ensuite été suivi de deux tremblements de terre dans la province de Gaziantep, enregistrés respectivement à des magnitudes de 6,4 et 6,5.

En Syrie voisine, le ministère de la Santé a déclaré que plus de 800 personnes avaient été tuées et environ 1 500 blessées dans les zones contrôlées par le gouvernement. Des destructions massives et des centaines de victimes ont été signalées séparément dans la province d’Idlib, qui n’est pas contrôlée par le gouvernement.

Le ministre adjoint syrien de la Santé, Ahmad Dumeira, a déclaré que des ambulances et des cliniques mobiles supplémentaires avaient été envoyées dans les régions touchées. Le gouvernement syrien a lancé un appel à l’aide aux membres de l’ONU et aux organisations internationales, dont le Comité international de la Croix-Rouge.

De nombreux pays ont offert leur aide à Ankara et à Damas et envoyé des équipes pour aider aux efforts de sauvetage. La Russie a envoyé plus d’une centaine de spécialistes des interventions d’urgence, qui travailleront 24 heures sur 24 dans les zones touchées.