Plus de 4 000 artistes exhortent le nouveau gouvernement britannique à soutenir les arts visuels

Plusieurs milliers d’artistes et de professionnels des arts ont récemment signé une lettre adressée au ministère britannique de la Culture, des Médias et des Sports (DCMS), recommandant vivement au nouveau gouvernement de soutenir « une feuille de route pour soutenir les arts visuels à long terme ».

Parmi les plus de 4 000 artistes et professionnels des arts, on trouve Sonia Boyce, lauréate du Lion d’or pour la Biennale de Venise 2022, et John Akomfrah, représentant du Royaume-Uni pour la Biennale de Venise 2024. Mona Hatoum, Jade Montserrat, George Shaw et Haroon Mirza ont également signé la lettre.

En juin, environ une semaine avant les élections générales au Royaume-Uni, plus de 20 organisations d’arts visuels du pays publier une déclaration collective contenant des recommandations politiques « pour que le prochain gouvernement britannique contribue à soutenir les arts visuels et les artistes du Royaume-Uni. » L’une de ces recommandations était la création d’une taxe sur les ventes de smartphones pour financer les arts visuels en réponse aux coupes budgétaires, aux fermetures de studios et IA générative.

Parmi les autres recommandations figurent la nomination d’un « commissaire aux indépendants » qui défendrait les intérêts des artistes visuels et des travailleurs créatifs indépendants, ainsi que la création d’un fonds destiné à collecter les revenus de licences provenant de la création, du partage et de la distribution d’œuvres protégées par le droit d’auteur sur des appareils numériques. Il a également été proposé d’assurer des visites annuelles aux organisations culturelles par les écoliers dans le cadre de l’intégration de « l’alphabétisation visuelle dans le programme national ».

Selon le Journal d’artqui a été le premier à rapporter la nouvelle, la lettre récemment signée demande au gouvernement britannique de prendre en considération ces recommandations politiques. La nouvelle lettre a été coordonnée par DACS et AN The Artists Information Company et Contemporary Visual Arts Network (CVAN).

« Les artistes n’ont pas été soutenus depuis trop longtemps, et le nouveau gouvernement a l’occasion de remédier à cette situation en investissant dans l’éducation créative, en soutenant les artistes indépendants et en créant de nouveaux espaces de création artistique dans tout le Royaume-Uni », a déclaré Akomfrah dans une déclaration écrite. « Ce manifeste fournit un cadre pour le succès à long terme des arts visuels. »

Julie Lomax, directrice générale d’AN, a ajouté : « Nous sommes convaincus que le gouvernement acceptera de collaborer avec nous en apportant de petits changements, comme une législation, qui auront un impact énorme sur les moyens de subsistance des artistes et la santé des arts visuels au Royaume-Uni. »

Le nouveau budget du gouvernement sera présenté par Rachel Reeves, chancelière de l’Échiquier, le 30 octobre.