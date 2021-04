Près de 40 millions de personnes en Angleterre vivent dans une région où il n’y a presque pas de nouveaux cas de Covid, selon les rapports.

Soixante-dix pour cent du pays vit dans des régions où moins de trois infections ont été enregistrées dans les chiffres hebdomadaires les plus récents, rapporte le Times.

Plus de 38 millions de Britanniques vivent dans des régions où il y a eu moins de deux cas de Covid ou moins au cours de la semaine dernière

Les statistiques de Public Health England montrent que de vastes pans du comté ont leurs données actuelles sur le taux d’infection enregistrées comme « supprimées », ce qui signifie qu’elles ont eu moins de trois cas au cours de la semaine de chiffres la plus récente.

Les experts disent que les chiffres montrent que la feuille de route de la Grande-Bretagne hors du verrouillage est fermement sur la bonne voie.

Le verrouillage et le déploiement exceptionnel du vaccin ont fait chuter les cas, les infections ayant chuté de près de 6% la semaine dernière.

Lors de l’enregistrement des cas locaux, Public Health England divise le pays en 6 800 zones.

L’analyse du Times a montré que 4 819 des zones – quelque 38 millions de personnes – ont signalé deux cas ou moins dans la semaine du 22 avril.

Les ministres du gouvernement doivent se réunir la semaine prochaine pour décider si les restrictions de Covid devraient être encore assouplies le 17 mai, comme prévu.

Dans le cadre de la prochaine étape de la stratégie de Boris Johnson pour sortir du verrouillage, les Britanniques pourront se rencontrer à l’intérieur s’ils suivent la règle des six.

Les parieurs pourront enfin s’asseoir à l’intérieur des pubs, et les vacances nationales seront à nouveau autorisées.

Les cinémas et les musées peuvent rouvrir, avec des théâtres, des concerts et des événements sportifs pour accueillir 1 000 personnes, soit 50% de la capacité de la salle, selon la plus faible des deux.

Le Premier ministre a déclaré que la Grande-Bretagne avait «de très bonnes chances» de «s’ouvrir totalement» le 21 juin.

Dans un autre coup de pouce pour les Britanniques fatigués par la pandémie, l’Espagne a confirmé qu’elle accueillera les vacanciers britanniques sur ses plages en juin.

Les visiteurs britanniques seront autorisés à voyager avec un «passeport vaccinal» numérique à la suite de discussions entre les deux gouvernements.

Et tous les plus de 40 ans recevront des invitations à se faire piquer d’ici la fin de la semaine.

Les choses évoluent beaucoup dans la bonne direction. La feuille de route pour la détente est sur la bonne voie. Dr Mike Tildesley, Université de Warwick

Mardi, 17 décès ont été signalés, une baisse de 70% en un mois et 2 685 infections enregistrées en 24 heures.

Le Dr Mike Tildesley, de l’Université de Warwick, qui siège au groupe de modélisation scientifique de la grippe pandémique (SPI-M), qui conseille le gouvernement, a salué la baisse du nombre d’infections.

Il a déclaré: «Les choses évoluent dans la bonne direction.

« La feuille de route pour la relaxation est sur la bonne voie, mais nous devons nous assurer de la surveiller à chaque étape alors que le pays rouvre pour évaluer l’impact du déverrouillage de la société sur les cas, les admissions à l’hôpital et les décès. »

La carte des cas de Covid de Public Health England montre que 4 819 de ses 6 800 Super Output Areas (MSOA) de la couche intermédiaire ont vu leurs données sur le taux d’infection supprimées.

Cela signifie qu’ils ont signalé moins de trois cas dans l’envoi le plus récent de chiffres hebdomadaires.

Selon l’analyse du Times des données PHE, Covid est le plus répandu à Leicester, Kettering, Slough et Manchester.

Environ 75% des habitants de ces villes vivent dans des zones où il y avait plus de trois cas par semaine.

Mais dans le sud-ouest, 85 pour cent des Britanniques vivent dans des zones avec moins de trois nouveaux cas par semaine.

Le professeur Mark Jit, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, qui siège également au panel Spi-M, a déclaré: «Les chances que quelqu’un attrape Covid dans la majeure partie de l’Angleterre aujourd’hui sont assez faibles.

« Cependant, il y a aussi certaines parties avec des épidémies. Celles-ci peuvent se propager rapidement à moins que nous puissions rester vigilants. »