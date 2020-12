Plus de 350000 personnes ont été vaccinées par le vaccin Pfizer / BioNTech en Grande-Bretagne, a-t-on confirmé aujourd’hui, alors que l’espoir monte que l’inoculation de l’Université d’Oxford pourrait être approuvée d’ici la nouvelle année.

Boris Johnson a annoncé ce chiffre lors d’un briefing de Downing Street, où le gouvernement a également confirmé que Londres et des pans du Sud-Est seraient soumis à de nouvelles restrictions de niveau 4 à partir de minuit.

La parenthèse draconienne signifie que les magasins non essentiels seront forcés de fermer et les restrictions de voyage, y compris une commande de « rester à la maison » pour le jour de Noël lui-même – même si M. Johnson a insisté il y a quelques jours à peine sur le fait qu’il serait « inhumain » de supprimer cinq jours. des «bulles» festives.

Le reste de l’Angleterre n’échappera pas indemne, avec jusqu’à trois ménages désormais autorisés à se mélanger uniquement le jour de Noël plutôt qu’entre le 23 et le 27 décembre.

Le Premier ministre a confirmé le chiffre sur les vaccinations après avoir été sollicité par un membre du public lors de la conférence de presse de ce soir.

Mike du Cheshire avait demandé si les numéros de vaccination pouvaient être ajoutés aux statistiques quotidiennes, qui signalent actuellement les infections et les décès dus à Covid-19.

M. Johnson a confirmé qu’environ 350000 Britanniques avaient jusqu’à présent reçu le vaccin. Ceci est pris en deux doses, dont la seconde est administrée 21 jours après la première.

Il a ajouté que les gens seront tenus «régulièrement informés» des progrès du programme de vaccination de masse.

Cela vient comme il a été suggéré que le vaccin contre le coronavirus de l’Université d’Oxford serait approuvé peu après Noël, suscitant l’espoir que des millions de personnes par semaine pourraient bientôt être vaccinées.

Selon des sources de haut niveau de Whitehall, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) autorisera le vaccin le 28 ou 29 décembre.

Un patient reçoit une injection de sa première dose du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 dans sa voiture dans un centre de vaccination au volant à Hyde, dans le Grand Manchester

Ils attendent les données finales des scientifiques d’Oxford, qui seront fournies lundi.

Un porte-parole de la MHRA a déclaré après les rapports que son examen est « en cours » et ne contredit pas le délai d’approbation.

L’ancien secrétaire à la Santé, Jeremy Hunt, a déclaré samedi que les doses disponibles du vaccin Pfizer seraient épuisées en janvier et qu’un autre envoi n’était pas prévu avant mars, ce qui signifie que le programme de vaccination pourrait s’arrêter.

Il a déclaré que le vaccin Oxford ferait une « énorme différence » parce que « les doses que nous avons du vaccin Pfizer nous permettront de continuer jusqu’à la fin du mois de janvier et je pense que nous ne recevrons pas d’autre envoi avant mars ».

Mais un porte-parole de Pfizer a répondu en disant à MailOnline que les livraisons de leur vaccin sont «en bonne voie» et que les nouvelles expéditions arriveront «avant mars».

Il était déjà apparu la semaine dernière qu’il faudrait une décennie pour vacciner tous les 30 millions de résidents vulnérables de Grande-Bretagne si l’opération mammouth jab se poursuivait à son rythme actuel.

Le premier ministre était ce soir accusé « d’incohérence et de confusion » après avoir fait un extraordinaire demi-tour de dernière minute pour placer un tiers de l’Angleterre dans un nouveau « Tier 4 » brutal à partir de minuit.

M. Johnson a déclaré à la nation qu’il n’avait « pas d’alternative », mais qu’agir après avoir été présenté, il n’y a qu’hier que des preuves convaincantes de la propagation dévastatrice de la nouvelle souche.

Bien que cela ne semble plus être mortel, on pense qu’il est beaucoup plus contagieux, représentant un incroyable 60% des nouveaux cas à Londres au cours de la semaine dernière.

M. Johnson a déclaré qu’il pourrait augmenter le taux de R crucial de 0,4 et être 70% plus transmissible que les versions précédentes.

«Nous devons agir maintenant», a-t-il déclaré, appelant le public à «rester local» et à «lever un verre pour les personnes qui ne sont pas là».

« Je sais à quel point les gens investissent en émotion à cette période de l’année et à quel point il est important pour les grands-parents de voir leurs petits-enfants et leur famille ensemble.

«Je sais donc à quel point ce sera décevant. Mais j’ai dit tout au long de cette pandémie que nous devons et serons guidés par la science.

Il a ajouté: « En tant que Premier ministre, je crois sincèrement qu’aucune alternative ne s’offre à moi. Sans action, les preuves suggèrent que les infections exploseraient, les hôpitaux seraient débordés et des milliers d’autres perdraient la vie.

Le directeur scientifique, Patrick Vallance, a déclaré que rien n’indiquait à ce jour que la mutation serait en mesure d’annuler les vaccins – des nouvelles rassurantes pour environ 350000 personnes, selon M. Johnson, ont maintenant reçu leur première dose.

«Ce virus se propage plus facilement et il faut donc plus de mesures pour le garder sous contrôle», a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Supposons que vous soyez contagieux. »

Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, a déclaré que le danger était que les personnes se déplaçant à travers le pays « sement » la variante. «C’est un mauvais moment», dit-il.

Le nouveau niveau 4 sera imposé à toutes les zones de niveau 3 existantes dans le sud-est, couvrant le Kent, le Buckinghamshire, le Berkshire, le Surrey (à l’exclusion de Waverley), Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings.

Il s’appliquera également à Londres, Bedford, Milton Keynes, Luton, Peterborough, Hertfordshire et Essex – à l’exclusion de Colchester, Uttlesford et Tendring.

Les règles seront essentiellement les mêmes que celles du verrouillage général sous lequel l’Angleterre était en novembre. Les commerces non essentiels doivent fermer, ainsi que les installations de loisirs et les soins personnels tels que les coiffeurs.

Cependant, les lieux de culte peuvent rester ouverts.

Il sera conseillé aux personnes des autres niveaux de ne pas se rendre dans les zones les plus élevées, tandis que les résidents du niveau 4 ne doivent pas passer la nuit dans les zones les moins infectées.

Ils postuleront pendant au moins deux semaines, la situation devant être examinée lors du prochain point de révision le 30 décembre. Les écoles ne seront pas affectées immédiatement car elles ont rompu pour Noël – mais ce qui se passera si le 4 restrictions doivent être maintenues jusqu’en janvier.

No10 a indiqué que les mesures entreront en vigueur sans vote au Parlement en raison des événements «incroyablement rapides», et il n’y a «aucun plan» pour rappeler les députés.