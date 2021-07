Plus de 35 millions de Britanniques recevront un vaccin GRATUIT contre la grippe cet hiver au milieu des craintes d’insectes mortels

PLUS de 35 millions de Britanniques se verront offrir un vaccin contre la grippe cet hiver au milieu des craintes d’une résurgence du virus mortel.

Le programme de vaccination gratuite devrait être étendu à toutes les personnes de plus de 50 ans et aux élèves du secondaire jusqu’à la 11e année dans le but de lutter contre une éventuelle vague d’infections.

Plus de 35 millions de Britanniques se verront offrir un vaccin contre la grippe cet hiver au milieu des craintes d’une résurgence du virus mortel (stock image) Crédit : PA : Association de la presse

Cela survient alors que le NHS cherche à empêcher une grande vague de grippe coïncidant avec sa bataille contre Covid, qui, selon les experts, pourrait à nouveau augmenter pendant les mois les plus froids.

Les vaccins contre la grippe seront disponibles à partir de septembre pour les enfants âgés de deux et trois ans, le 31 août, tous les enfants des écoles primaires, les personnes âgées de 50 ans et plus, les femmes enceintes, les soignants non rémunérés et le personnel de santé et de soins sociaux adultes de première ligne.

La campagne élargie contre la grippe s’appuiera sur le programme élargi de lutte contre la grippe de l’année dernière, a déclaré le ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui a vu un record de 19 millions de vaccins administrés.

ENTRAÎNEMENT JAB

Les experts ont averti que le Royaume-Uni a de faibles niveaux d’immunité contre la grippe en raison des mesures de verrouillage et de distanciation sociale.

Les cas de grippe étaient 95% inférieurs à la normale l’année dernière, ce qui pourrait déclencher une saison grippale exceptionnelle en hiver, selon les estimations du Royal College of General Practitioners.

La grippe saisonnière tue généralement environ 7 000 personnes par an – bien que les responsables craignent que cela puisse augmenter cette année dans un contexte de déclin de l’immunité.

Le gouvernement cherche également à empêcher la grippe de miner les ressources du service de santé dans sa lutte contre le Covid.

Le NHS prévoit une campagne majeure de double vaccination, où les personnes les plus vulnérables recevront en même temps un vaccin contre la grippe et le Covid. Ce sera le troisième coup de Covid « de rappel » des gens.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Les ministres devraient décider dans les semaines à venir si un troisième vaccin Covid sera nécessaire pour les plus vulnérables en septembre.

« FORTEMENT IMPRÉVISIBLE »

L’annonce fait suite à la publication d’un rapport la semaine dernière qui a exhorté le NHS à se préparer maintenant pour éviter un «pire des cas» de 60 000 décès dus à la grippe.

Un sombre rapport de l’Académie des sciences médicales (AMS) met en garde contre un « triple coup dur » de Covid, de la grippe et du virus respiratoire syncytial (VRS) – que les gens ont généralement attrapé à l’âge de deux ans.

Il estime ensuite qu’entre 15 000 et 60 000 personnes pourraient mourir de la grippe cet hiver, selon la modélisation, contre une année typique de 10 000 à 30 000 en Angleterre.

Exhortant les gens à prendre le vaccin, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré : « La grippe peut être une maladie grave et nous voulons construire un mur de protection en immunisant un nombre record de personnes.

« Alors que la nation se rapproche d’une vie normale, nous devons apprendre à vivre avec Covid-19 aux côtés d’autres virus et nous offrons le vaccin gratuit contre la grippe à des millions de personnes supplémentaires pour les aider à rester en sécurité cet hiver. »

Le Dr Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, a exhorté les Britanniques à se faire vacciner alors qu’elle mettait en garde contre un « hiver difficile ».

Elle a déclaré: «L’hiver dernier, l’activité grippale était extrêmement faible, mais ce n’est pas une raison pour la complaisance car cela signifie que moins de personnes ont construit une défense contre le virus.

« Combiné à la probabilité que Covid-19 continue de circuler, cela rend la prochaine saison de la grippe très imprévisible. »

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE AU FLU JAB? Le jab sera disponible gratuitement pour : Tous les enfants âgés de deux et trois ans au 31 août 2021

Tous les enfants du primaire et tous les enfants de l’école De la 7e à la 11e année du secondaire

Personnes âgées de six mois à moins de 50 ans dans les groupes à risque clinique

Femmes enceintes

Les personnes de 50 ans et plus

Les aidants non rémunérés

Contacts étroits de personnes immunodéprimées

Personnel de santé de première ligne et de soins sociaux pour adultes