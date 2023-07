Plus de 35 déclarations de revenus Lakh déposées le dernier jour, date limite jusqu’à minuit

Aujourd’hui, c’est-à-dire le 31 juillet, est le dernier jour pour le dépôt des déclarations de revenus pour l’exercice 2022-23 (l’année d’imposition 2023-24). Le département de l’impôt sur le revenu a exhorté les contribuables à terminer le processus de dépôt au plus tôt, soulignant qu’il n’y aura pas de prolongation de la date limite cette année.

Le département des impôts a déclaré que plus de 6,50 crore ITR ont été déposés jusqu’à présent, dont environ 36,91 lakh ITR ont été déposés aujourd’hui jusqu’à 18 heures. L’année dernière, environ 5,83 crores ITR n’ont été déposés que jusqu’au 31 juillet.

»Le département des impôts sur le revenu atteint un nouveau sommet ! Plus de 6,50 crore ITR ont été déposés jusqu’à présent (31 juillet), dont environ 36,91 lakh ITR ont été déposés aujourd’hui jusqu’à 18 heures ! Nous avons assisté à plus de 1,78 crore de connexions réussies sur le portail de dépôt électronique jusqu’à 18 heures aujourd’hui », a tweeté le service informatique le 31 juillet.

« Nous exprimons notre gratitude aux contribuables et aux professionnels de l’impôt pour nous avoir aidés à atteindre cette étape et exhortons tous ceux qui n’ont pas déposé de RTI pour AY 2023-24 à déposer leur RTI », a ajouté le département.

En cas de non-respect de la date limite de dépôt du RTI 2023-24, une pénalité de Rs. 5 000 seront prélevés sur le contribuable.

Pour déposer le RTI, il faut quelques documents importants. Il s’agit notamment de la carte PAN et Aadhaar du contribuable, des formulaires 16 et 26AS de votre employeur, des coordonnées bancaires et des relevés, ainsi que des détails sur les investissements, y compris le loyer, les prêts et les revenus du capital.

Comment déclarer ses impôts sur le revenu en ligne :