Plus de 300 écoliers qui auraient été enlevés par des combattants de Boko Haram au Nigéria ont été libérés après près d’une semaine de captivité, ont indiqué des responsables. La nouvelle est intervenue après la diffusion d’une vidéo montrant des enfants implorant d’être libérés.

Les 344 étudiants ont été remis aux autorités jeudi et devraient être ramenés dans la capitale de l’État de Katsina City, dans le nord du Nigéria, a déclaré le gouverneur Aminu Masari aux médias d’État dans une interview télévisée. Les responsables ont déclaré que les étudiants étaient en bon état, mais qu’ils n’ont pas encore reçu de contrôle médical complet.

«Pour le moment, 344 des étudiants ont été libérés et remis aux agents de sécurité. Je pense que nous pouvons dire au moins que nous avons récupéré la plupart des garçons, sinon tous ». Dit Masari.

Al Hamdulillah. Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer le sauvetage du #KankaraBoys de leurs ravisseurs. 344 sont maintenant avec les agences de sécurité et seront déplacés à Katsina cette nuit. Ils recevront une attention et des soins médicaux appropriés avant d’être réunis avec leur famille. pic.twitter.com/Ru0eJhdh2x – Aminu Bello Masari (@GovernorMasari) 17 décembre 2020

Des photos censées montrer les garçons après leur libération ont circulé en ligne.

Dernières nouvelles | Des écoliers nigérians libérés par Boko Haram – Photos #KankaraBoys pic.twitter.com/maXfLvPSY1 – REPORT AFRIQUE International (@reportsafrique) 17 décembre 2020

Cependant, il n’était pas immédiatement clair si tous les étudiants enlevés la semaine dernière avaient été libérés, l’AFP citant une source de sécurité qui a noté que certains des garçons étaient restés avec leurs ravisseurs. Un journal local, le Daily Trust, a également rapporté que les registres scolaires montraient que plus de 500 élèves étaient portés disparus après l’attaque du 11 décembre, dont Boko Haram a revendiqué la responsabilité. Quelques heures avant l’annonce du gouverneur, le groupe a publié une vidéo censée montrer certaines des personnes enlevées.

On ne sait pas non plus si une rançon a été payée pour garantir la libération des garçons, car peu de détails sur les négociations ont émergé.

Aussi sur rt.com Une vidéo « réalisée par Boko Haram » Des combattants islamistes prétendent montrer des écoliers nigérians kidnappés plaidant pour leur libération

Après avoir été emmenés dans la ville de Katsina, les garçons retrouveront leur famille, subiront des contrôles médicaux et rencontreront le président Muhammadu Buhari, ont indiqué des responsables gouvernementaux. Dans une paire de tweets plus tard jeudi soir, Buhari a déclaré que la libération des étudiants était un «Un énorme soulagement pour tout le pays», saluant le gouverneur Masari et la police et les agences de renseignement du pays pour les efforts de sauvetage.

Notre administration est pleinement consciente de la responsabilité qui nous incombe de protéger la vie et les biens de tous les Nigérians. Je demande aux Nigérians d’être patients et justes envers nous alors que nous faisons face aux défis de la sécurité, de l’économie et de la corruption. Nous ne reculerons pas. – Muhammadu Buhari (@MBuhari) 17 décembre 2020

L’enlèvement de vendredi dernier à l’école secondaire des sciences du gouvernement a fait suite à une série d’enlèvements similaires par des bandits et des groupes armés locaux ces dernières années, Boko Haram revendiquant la responsabilité de l’enlèvement en 2014 de plus de 270 écolières dans le nord-est du Nigéria, entre autres. Le pays a également été ravagé par des violences impliquant les factions militantes, faisant près de 8 000 morts dans des attaques et des combats sporadiques depuis 2011, selon l’International Crisis Group.

Aussi sur rt.com Selon l’ONU, au moins 110 tués dans l’attaque présumée de Boko Haram au Nigéria, où de nombreuses victimes ont été décapitées

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!