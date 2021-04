Jusqu’à présent, en avril, l’Inde a signalé plus de 3,78 millions de nouveaux cas et plus de 22 000 décès.

Les cas ont recommencé à augmenter en février et au cours des mois suivants, de grandes foules, pour la plupart sans masque, se sont rassemblées pour des fêtes religieuses et des rassemblements politiques.

Il y a eu 314 835 nouveaux cas et 2 104 décès sur une période de 24 heures, selon les données du gouvernement. Qui a surpassé le mot augmentation de cas précédente la plus élevée d’un jour détenu par les États-Unis.

L’image sur le sol est sombre. Même si les responsables insistent sur le fait que la situation est sous contrôle, les hôpitaux sont débordés, refuser des patients en raison d’un manque de lits – y compris ceux qui sont gravement malades. Dans certains cas, des patients non apparentés sont obligés de partager des lits, selon les médias.

Les établissements de santé manquent également d’oxygène et le le gouvernement détournerait plutôt de l’oxygène destiné à un usage industriel vers des établissements médicaux.

Le ministre indien de la Santé, Harsh Vardhan, a déclaré dans un tweet que le gouvernement fédéral surveillait l’offre et la demande d’oxygène et avait augmenté le quota pour plusieurs États et régions, dont le Maharashtra, l’épicentre de la deuxième vague du pays.

On s’inquiète également de plus en plus de la double mutation d’un variant de Covid-19 qui a été découverte en Inde, qui pourrait rendre le virus plus contagieux.

La plupart des États ont intensifié les restrictions sociales telles que l’introduction de couvre-feux nocturnes et certains sont entrés dans des verrouillages partiels.

L’Inde a jusqu’à présent administré plus de 132 millions de doses de vaccin alors que les inquiétudes grandissaient quant aux pénuries d’approvisionnement. Le nombre de personnes qui ont terminé leur vaccination est encore faible par rapport aux 1,3 milliard d’habitants du pays. À partir du 1er mai, toute personne âgée de plus de 18 ans sera éligible à l’inoculation.

Le gouvernement récemment approuvé environ 610 millions de dollars en subvention pour les fabricants de vaccins Covid-19 Serum Institute of India et Bharat Biotech pour augmenter la capacité de production, selon les médias.

Serum Institute, le plus grand fabricant de vaccins au monde en volume, a déclaré dans un communiqué cette semaine qu’il augmentera la production de vaccins au cours des deux prochains mois. Il a déclaré que 50% de la capacité serait utilisé pour servir le programme de vaccination du gouvernement et que le reste reviendrait aux gouvernements des États et aux hôpitaux privés pour déployer des vaccins.

Serum Institute produit le vaccin d’AstraZeneca, connu localement sous le nom de Covishield.