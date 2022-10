Plus de 31 chansons effrayantes de groupes dirigés par des femmes – Hollywood Life

N’est-ce pas Halloween le meilleur jour de l’année? C’est le point culminant d’une saison effrayante qui semble commencer en septembre, et pour ceux qui saignent noir et orange, cela durera jusqu’à la nouvelle année. Bien que certaines de vos stars préférées aient déjà célébré, la grande finale est ce soir – et pour aider votre Halloween à se dérouler en beauté, HollywoodLa Vie a mis en place une liste de lecture de quelques chansons effrayantes pour les femmes pour garder le Jack O’Lantern dans votre âme brûlant.

Bien sûr, Michael Jackson“Thriller” et Bobby « Boris » Pickett“Monster Mash” sont des succès fiables pour toute liste de lecture d’Halloween. Mais, ce serait juste un péché de ne pas inclure certaines chansons de Siouxsie Sioux et les Banshees. N’importe lequel des morceaux du rocker gothique emblématique serait un succès lors d’une fête d’Halloween, mais étant donné que Siouxsie en a un nommé après les vacances, pourraient tout aussi bien inclure cela. Pour plus de musique, consultez Le son d’Halloween, HollywoodLa Vie‘s où des célébrités ont choisi des chansons pour une liste de lecture d’Halloween parfaite.

Avec Siouxsie, les goules groovy qui veulent le meilleur rock de la mort féminin, bien sûr, comprendre 45 tombe. Mené par Dina Cancer (qui a déjà dirigé un groupe punk entièrement féminin avec Sac Alice appelé Castration Squad), 45 Grave est surtout connu pour sa contribution à Le retour des morts-vivants bande sonore, “Party Time”. Ce sera définitivement la fête quand cette chanson sortira, avec des morceaux de groupes dirigés par des femmes comme AntiWorld, les groupes sanguins, les Barbie tueuseset Kitty dans un cercueil.

Coquelicot, Rihanna, et d’autres se présentent à la fête. Les dames de psychobilly seront également de la partie : Joyeuses veuves, The Hatchet Wounds, Voodoo Zombie, en tant que Diabatzet Anges rebelles hurlants, Juste pour en nommer quelques-uns. Ce serait impoli de ne pas le faire, et il semble que ces femmes feront pire dans votre maison que de la laisser couverte d’œufs et de papier toilette. Ils auront probablement de l’aide de rockeurs de garage comme le Gore Gore Filles, Impératrice de la fourrure, Ghouls night out, et Les pom-pom girls de Satan (qui a sorti une chanson, “I’m Damned”, avec vampire. Il n’y a pas plus d’Halloween que ça !)

Alors que les groupes mentionnés ci-dessus vivent Halloween 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, les femmes n’ont pas à saigner orange et noir pour figurer sur la plus grande playlist de musique d’horreur de tous les temps. Tegan et Sara“Walking With A Ghost” de est une chanson parfaite pour la saison, tout comme “Zombie” de Les Cintres“Maison hantée” de Toi Tsunamis, et Halsey“Fantôme”. Pourquoi, toutes ces chansons aideront n’importe quelle goule à entrer dans l’esprit des fêtes !