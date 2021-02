Plus de 3000 vols annulés lundi alors que la tempête hivernale frappe le sud des États-Unis avec de la neige et de la glace

Les compagnies aériennes ont émis une autre série de dispenses de voyage avant de nouvelles tempêtes hivernales – mais cette fois, elles ne sont pas pour le centre de l’Atlantique ou le nord-est. Ils sont pour le Sud et le Midwest.

Une tempête hivernale a commencé à faire tomber de la neige et de la glace et a fait chuter les températures dans le sud des plaines au cours du week-end, provoquant une urgence électrique au Texas un jour après que les conditions ont annulé les vols et affecté la circulation dans de vastes étendues des États-Unis.

«Cette impressionnante attaque de mauvais temps hivernal dans une grande partie du Lower 48 est due à la combinaison d’une forte haute pression arctique fournissant des températures sous-gel et d’une trajectoire de tempête active escortant les vagues de précipitations d’un océan à l’autre,» le National Weather Service expliqué dans son alerte.

Il a prédit entre 6 et 12 pouces de neige pour une large bande de la vallée de l’Ohio et des régions des Grands Lacs. On s’attendait à ce que les régions au sud et au nord de la bande de neige subissent de la pluie verglaçante et de la glace épaisse, entraînant des conditions de déplacement dangereuses et des pannes de courant.

Les responsables de Houston ont averti les gens de se préparer aux pannes et aux routes dangereuses – des conditions similaires à celles que les résidents pourraient voir à la suite d’un ouragan de catégorie 5. La glace a contribué à près de 120 accidents, dont un empilement de 10 voitures sur la I-45, a été rapporté dimanche, a tweeté le chef des pompiers de Houston, Samuel Peña.

À 10 h HNE, FlightAware avait signalé plus de 3 000 vols annulés à travers le pays pour lundi et près de 600 retards. Près de 1 000 annulations sont prévues pour mardi. George Bush Intercontinental de Houston et Dallas-Fort Worth International ont mené la liste mondiale des aéroports avec le plus d’annulations et Southwest, basé à Dallas, a enregistré le plus d’annulations de tous les transporteurs.

Southwest est l’une des six compagnies aériennes qui ont émis des dérogations météorologiques pour empêcher les passagers et les avions de se retrouver bloqués. Les destinations couvertes, les dates de voyage et autres petits caractères varient selon la compagnie aérienne et sont susceptibles de changer avec la trajectoire et la gravité prévues des tempêtes.

American Airlines

Dates couvertes: 15-17 février

Destinations couvertes: 21 ans, dont Dallas, Houston et Austin au Texas et Oklahoma City et Tulsa dans l’Oklahoma

Des détails: https://www.aa.com/i18n/travel-info/travel-alerts.jsp

Delta Airlines

Dates couvertes: 15 février

Destinations couvertes: 16, y compris les principaux aéroports du Texas et de l’Oklahoma ainsi que la Nouvelle-Orléans, Baton Rouge et Shreveport en Louisiane et Little Rock, Arkansas

Des détails: https://www.delta.com/us/en/advisories/weather-alerts/southern-and-central-plains-winter-weather

Frontier Airlines

Dates couvertes: 15 février

Destinations couvertes: 10, y compris Denver et Colorado Springs ainsi que les principaux aéroports du Texas et de la Louisiane

Des détails: https://www.flyfrontier.com/alert/?mobile=true

JetBlue Airways

Dates couvertes: 15 février

Destinations couvertes: Austin, Dallas et Houston

Des détails: https://www.jetblue.com/travel-alerts

Southwest Airlines

Dates couvertes: 15 février

Destinations couvertes: 22, y compris la plupart des grands aéroports du Texas et de l’Oklahoma ainsi que Nashville et Memphis au Tennessee; Indianapolis, Indiana; et Louisville, Kentucky

Des détails: https://www.southwest.com/html/advisories/swa_travel_advisory_20211121613166659852.html

United Airlines

Dates couvertes: 15-16 février

Destinations couvertes: United a émis quatre dérogations différentes. Le premier couvre les voyages à Denver pour le lundi uniquement. Le deuxième couvre les voyages du lundi et du mardi pour 24 destinations dans l’Ohio, le Michigan, le Kentucky, l’Indiana ainsi que l’ouest de la Pennsylvanie et New York. Le troisième couvre les voyages à destination et en provenance de Houston pour lundi. Le quatrième couvre les voyages de lundi dans 32 villes différentes, dont la plupart du Texas, de l’Oklahoma, de la Louisiane et de l’Arkansas.

Des détails: https://www.united.com/ual/en/us/fly/travel/notices.html