Un homme crie lors d’un rassemblement de protestation contre l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny le 23 janvier à Moscou. Mikhail Svetlov / Getty Images

Des milliers de Russes ont été arrêtés samedi après avoir participé à des manifestations de soutien au chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny.

Navalny a passé plusieurs mois en convalescence en Allemagne après avoir été empoisonné.

Il est rentré en Russie le 17 janvier et a été immédiatement arrêté et accusé d’avoir violé les termes d’une condamnation avec sursis de 2014.

Des dizaines de milliers de Russes de plus de 100 villes ont pris part samedi à une manifestation massive contre le président russe Vladimir Poutine et son arrestation du chef de l’opposition russe Alexei Navalny.

Les manifestations ont eu lieu dans tout le pays, de Moscou à Saint-Pétersbourg, et dans certaines des régions les plus reculées de la Sibérie, où les habitants ont bravé des températures de 60 degrés Fahrenheit pour exprimer leur soutien à l’activiste anti-corruption.

En août 2020, Navalny est tombé gravement malade lors d’un vol à destination de Moscou et a été hospitalisé à Berlin. Navalny a plus tard réussi à tromper un agent du Service fédéral de sécurité russe en lui faisant révéler que la cause de sa maladie était un agent neurotoxique de Novichok destiné à empoisonner le leader anti-corruption.

Navalny a passé les derniers mois en convalescence en Allemagne mais est retourné en Russie le 17 janvier. Après son arrivée à Moscou, il a été immédiatement placé en garde à vue pour avoir violé les termes d’une condamnation avec sursis en 2014 pour détournement de fonds.

Il est actuellement détenu à la prison de Matrosskaya Tishina, où un juge a décidé qu’il devrait rester en détention provisoire pendant les 30 prochains jours.

Les autorités russes ont utilisé la violence et la répression pour détenir des milliers de citoyens

À la nouvelle de son arrestation, les Russes ont commencé à utiliser les plateformes de médias sociaux, dont TikTok, pour organiser des manifestations. On pense que plus de 40 000 personnes ont pris part aux manifestations nationales de samedi.

La police russe à Moscou affronte des manifestants qui manifestent contre l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny. Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Lors d’une manifestation devant Matrosskaya Tishina, la police a utilisé des matraques pour frapper les manifestants, selon le média russe Mediazona. Une femme de 54 ans a reçu des coups de pied par un officier et a atterri à l’hôpital. Un cycliste a été retiré de son vélo et battu par les forces de l’ordre à Saint-Pétersbourg, et plus de deux douzaines de personnes à Moscou ont été blessés dans une escarmouche avec la police.

Plus de 3400 Russes ont été placés en garde à vue pendant les manifestations, dont l’épouse de Navalny, Yulia. Samedi, elle a posté une photo sur Instagram d’elle-même sous-titrée: « Désolé pour la mauvaise qualité. Très mauvaise lumière dans le paddy wagon. »

Elle a ensuite été libérée.

Les journalistes figuraient parmi les cibles des autorités. Des dizaines de journalistes de plusieurs médias russes indépendants, dont TV Rain, The Insider et Vital Stories, ont été arrêtés par la police et condamnés à de lourdes amendes. Dans un cas, la police s’est rendue à un endroit où travaillaient des employés de Dozhd TV et a coupé l’électricité du bâtiment, a rapporté Mediazona.

Les fondateurs de Pussy Riot, Maria Alyokhina et Lyusya Shtein, faisaient également partie des personnes détenues. Selon l’agence de presse publique russe Ria Novosti, Alyokhina a été condamnée à une amende de 30 000 roubles (soit environ 400 USD) pour avoir prétendument encouragé les gens à « participer à un rassemblement non autorisé ».

Samedi, le porte-parole du département d’État américain Ned Price a publié une déclaration condamnant les détentions et la violence.

« Les États-Unis condamnent fermement l’utilisation de tactiques dures contre les manifestants et les journalistes ce week-end dans les villes de toute la Russie », a-t-il écrit, notant que la répression des manifestants faisait suite « à des années de resserrement des restrictions et d’actions répressives contre la société civile, les médias indépendants et l’opposition politique. «

Les agents de la police anti-émeute alignent leurs boucliers lors des manifestations de soutien au militant de l’opposition russe Alexei Navalny à Ekaterinbourg, en Russie. Donat Sorokin TASS via Getty Images

Price a ensuite appelé à la « libération inconditionnelle » de Navalny et des manifestants détenus samedi.

Jeudi, l’administration Biden a déclaré qu’elle « s’efforcerait de tenir la Russie responsable de ses actions imprudentes et contradictoires, y compris » son utilisation d’armes chimiques contre le chef de l’opposition Alexei Navalny « .

Les alliés de Navalny espèrent que les manifestations mèneront à sa libération – encore une fois

Leonid Volkov, un proche allié de l’opposition, a déclaré qu’il espérait que la pression des manifestations forcerait le Kremlin à libérer Navalny, comme il l’a fait dans le passé.

« Nous savons que le Kremlin craint des manifestations de masse », a déclaré Volkov à Reuters. « Nous savons que le Kremlin n’a jamais manqué ces dernières années de se plier dans un sens ou dans l’autre si les manifestations étaient suffisamment puissantes et fortes. »

Navalny s’est imposé comme le chef du parti Russie du futur et le fondateur de la Fondation anti-corruption et a servi de repoussoir à Poutine depuis que l’ancien responsable du Kremlin a été élu président en 2012.

Un article du Wall Street Journal de 2013 décrit Navalny comme «l’homme que Poutine craint le plus», ce qui, ironiquement, a pu contribuer à cultiver sa popularité en Russie.

Alexei Navalny a passé plusieurs mois en convalescence en Allemagne après avoir été empoisonné avec un agent neurotoxique. REUTERS / Shamil Zhumatov

« Je suis sur la partie la plus noire de la liste noire », a déclaré Navalny au Journal en 2013, soulignant que ses apparitions publiques sont souvent interdites ou sévèrement modifiées par les médias officiels russes. « Parfois, il me semble qu’il y a un petit fou au Kremlin qui travaille pour moi. Relativement peu de gens regardent de telles émissions. Mais parce qu’ils les ont interdits, il y a des millions de Russes maintenant qui se demandent, » Qui est-il? » «

En 2013, Navalny a été condamné à cinq ans de prison pour avoir prétendument détourné plus de 500 000 dollars de bois de la société Kirovles en 2009 et l’avoir vendu. Mais des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Moscou pour protester contre la condamnation, et un jour plus tard, Navalny a été libéré.

On craint également que le Kremlin ne double ses sanctions. Poutine aurait été particulièrement irrité par une récente vidéo de 90 minutes que Navalny a mise en ligne sur Youtube, affirmant que le président russe avait construit un complexe ostentatoire de 1,4 milliard de dollars sur la mer Noire en Russie, financé par de l’argent volé. La vidéo a été visionnée plus de 50 millions de fois.

« Poutine a un palais qui a été construit avec de l’argent volé, et Poutine est lui-même un voleur », a déclaré un manifestant à Moscou au New York Times.

Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a rejeté les affirmations de Navalny comme étant « de pure absurdité et de patchwork », selon le média russe Meduza.

Alors que les manifestations faisaient rage samedi, Poutine est resté silencieux, sauf pour présenter ses condoléances pour le décès du journaliste de télévision de longue date Larry King, selon le média d’État russe Ria Novosti.

Peskov a déclaré aux journalistes: « Le président a toujours apprécié son plus grand professionnalisme et son autorité journalistique incontestée » de King.

