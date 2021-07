Plus de 300 résidents de North Miami Beach Condo évacués après que la structure ait été jugée dangereuse

Un immeuble en copropriété à North Miami Beach a été fermé et les résidents ont été évacués vendredi après qu’un rapport d’audit et d’inspection du bâtiment ait décrit des conditions structurelles et électriques dangereuses.

La ville de North Miami Beach a ordonné la fermeture immédiate du condominium de 156 unités Crestview Towers, situé au 2025 NE 164th St., et l’évacuation de ses plus de 300 résidents.

« Par prudence, la ville a ordonné la fermeture immédiate du bâtiment et l’évacuation des résidents pour leur protection, tandis qu’une évaluation structurelle complète est menée et que les prochaines étapes sont déterminées », a déclaré Arthur H. Sorey III, directeur de la ville de North Miami Beach. « Rien n’est plus important que la sécurité et la vie de nos résidents, et nous ne nous reposerons pas tant que nous ne nous assurerons pas que ce bâtiment est 100% sûr. »

Après l’effondrement tragique de la tour Champlain Sud à Surfside, la mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a suggéré un audit des bâtiments âgés de 40 ans et plus.

Sorey a demandé un audit et un examen de tous les immeubles en copropriété de grande hauteur de plus de cinq étages afin de déterminer s’ils étaient conformes au processus de recertification de 40 ans du comté et de la ville et certifiés sûrs pour une occupation le 29 juin.

Après que les dossiers du ministère ont montré que Crestview n’était pas en conformité, un inspecteur s’est rendu dans l’immeuble vendredi pour faire un suivi.

Le même jour, le gestionnaire du bâtiment de Crestview Towers a présenté un rapport de recertification daté du 11 janvier 2021 au département des bâtiments de North Miami Beach, où l’ingénieur de l’association a jugé la propriété dangereuse.

La ville de North Miami Beach travaille avec la Croix-Rouge américaine pour trouver un abri temporaire pour les résidents déplacés qui n’ont pas d’autre endroit où rester.

Les tours Crestview ont été construites en 1972.