Plus de 300 réfugiés syriens ont été contraints de fuir un camp informel dans le nord du Liban alors qu’un incendie faisait rage et brûlait des tentes au sol, ont annoncé dimanche des responsables de l’ONU et du Liban.

L’incendie de samedi soir a fait rage pendant quatre heures alors que les pompiers tentaient de l’éteindre, a déclaré la défense civile libanaise.

L’incendie s’est produit à la suite d’un combat entre une famille libanaise à al-Miniyeh dans le nord du pays et des Syriens vivant dans le camp, selon les médias libanais.

Un responsable libanais a déclaré que l’armée enquêtait sur la cause de l’incendie et menait des raids pour rassembler les responsables de l’altercation. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car une déclaration officielle n’a pas encore été publiée.

Khaled Kabbara, un porte-parole de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés dans le nord du Liban, a déclaré qu’environ 375 personnes vivaient dans le campement informel qui était situé sur un terrain loué. Il a dit que tout le camp avait été entièrement brûlé.

M. Kabbara a déclaré que quatre personnes avaient été blessées dans l’incendie et hospitalisées pour des blessures mineures. Il a déclaré que certains résidents du camp sont revenus dimanche pour voir si quelque chose pouvait être récupéré de l’incendie.

La plupart des réfugiés ont cherché refuge dans d’autres établissements informels à proximité. Certains membres de la communauté locale ont également offert un abri, a déclaré M. Kabbara.

M. Kabbara a déclaré que les altercations entre résidents et réfugiés syriens « ont souvent un impact catastrophique sur la communauté dans son ensemble ».

Les tensions sont courantes au Liban entre les citoyens et les réfugiés syriens qui ont fui la guerre dans leur pays. Le Liban accueille plus d’un million de réfugiés, soit près d’un quart de la population du pays, qui est de 5 millions d’habitants, accablant l’infrastructure déjà en ruine du pays.