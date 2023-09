Plus de 300 personnes tuées par des armes à sous-munitions en Ukraine l’année dernière

Plus de 300 personnes ont été tuées et plus de 600 blessées par des armes à sous-munitions en Ukraine en 2022, selon un organisme de surveillance international, dépassant la Syrie en tant que pays comptant le plus grand nombre de victimes de ces armes controversées pour la première fois depuis une décennie.

L’utilisation généralisée par la Russie de bombes, qui s’ouvrent en l’air et libèrent des dizaines de petites bombes, ou sous-munitions comme on les appelle, lors de son invasion de l’Ukraine – et, dans une moindre mesure, leur utilisation par les forces ukrainiennes – a contribué à faire de 2022 l’année la plus meurtrière. année record à l’échelle mondiale, selon le rapport annuel publié mardi par la Cluster Munition Coalition, un réseau d’organisations non gouvernementales militant pour l’interdiction de ces armes.

L’attaque la plus meurtrière en Ukraine, selon le bureau du procureur général du pays, a été un attentat à la bombe contre une gare de la ville de Kramatorsk, qui a tué 53 personnes et en a blessé 135.

Pendant ce temps, en Syrie et dans d’autres pays du Moyen-Orient ravagés par la guerre, les restes explosifs continuent de tuer et de mutiler des dizaines de personnes chaque année, même si les combats actifs se sont calmés.

Le danger à long terme que représentent pour les civils les munitions explosives disséminées dans le paysage pendant des années – voire des décennies après la fin des combats – est de nouveau sous le feu des projecteurs depuis que les États-Unis ont annoncé en juillet qu’ils les fourniraient à l’Ukraine pour qu’elle les utilise contre la Russie. .

À REGARDER l Zelenskyy affirme que les munitions controversées ne doivent être utilisées que sur des « cibles militaires » : Les armes à sous-munitions aideraient à la défense de l’Ukraine, selon Zelensky Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy dit qu’il sait qu’il existe des divisions autour des armes à sous-munitions – mais il maintient que son pays en a besoin dans sa lutte contre les forces d’invasion, affirmant que la Russie utilise « constamment » ces armes explosives controversées sur le territoire ukrainien.

Le Canada se considère comme un chef de file du mouvement international visant à limiter les dommages que les armes comme les mines terrestres et les armes à sous-munitions peuvent causer aux communautés déchirées par la guerre. Le gouvernement fédéral a contribué à lancer un mouvement qui a amené plus de 100 pays à signer le Traité d’Ottawa en décembre 1997, et des dizaines d’autres l’ont rejoint dans les années qui ont suivi.

En juillet, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le Canada « continuerait à défendre très fermement » la position selon laquelle les armes à sous-munitions « ne devraient pas être utilisées », même s’il n’est pas clair s’il a fait pression sur ses homologues ukrainien et américain pour qu’ils reviennent sur leur décision.

Les enfants syriens en danger

En Syrie, 15 personnes ont été tuées et 75 blessées par des attaques aux armes à sous-munitions ou leurs restes en 2022, selon les données de la coalition. L’Irak, où aucune nouvelle attaque à la bombe à fragmentation n’a été signalée l’année dernière, a vu 15 personnes tuées et 25 blessées. Au Yémen, où aucune nouvelle attaque n’a été signalée non plus, cinq personnes ont été tuées et 90 autres blessées par les restes d’explosifs.

La majorité des victimes dans le monde sont des enfants. Étant donné que certains types de bombettes ressemblent à des boules de métal, les enfants les ramassent souvent et jouent avec sans savoir de quoi il s’agit.

Parmi les victimes figurent Rawaa al-Hassan, 12 ans, et sa sœur, Doaa, 10 ans, dont la famille vit dans un camp près du village d’Ain Sheeb, dans la province d’Idlib, tenue par l’opposition, dans le nord de la Syrie, depuis qu’elle a été déplacée de sa ville natale. dans la province de Hama six ans plus tôt.

La zone où ils vivaient à Idlib a été fréquemment la cible de frappes aériennes, mais la famille s’en est sortie indemne.

L’année dernière, pendant le mois sacré du Ramadan, alors que les filles rentraient de l’école, leur mère Wafaa a déclaré qu’elles avaient ramassé une bombe non explosée, pensant que c’était un morceau de ferraille qu’elles pourraient vendre.

Doaa al-Hassan, 10 ans, qui a perdu la main à cause d’une bombe à fragmentation en 2022, étudie dans un camp près de la ville d’Ain Sheeb, dans le nord de la Syrie, le 18 juillet. (Omar Albam/Associated Press)

Rawaa a perdu un œil et Doaa une main. Ironiquement, le père des filles était décédé huit mois plus tôt après avoir marché sur les restes d’une arme à sous-munitions alors qu’il ramassait du bois de chauffage.

Les filles « sont dans un mauvais état psychologique » depuis les deux tragiques accidents, a déclaré leur oncle, Hatem al-Hassan, qui s’occupe désormais d’elles et de leur mère.

« Bien sûr, nous avons peur, et maintenant nous ne les laissons plus jouer dehors », a-t-il déclaré.

Un groupe de défense « déconcerté » par la décision américaine en Ukraine

Les sous-munitions dispersées frappent souvent les bergers et les collecteurs de ferraille, une source de revenus courante après un conflit, a déclaré Loren Persi, l’un des rédacteurs du rapport annuel de la Coalition contre les armes à sous-munitions.

Les efforts visant à éliminer les explosifs ont été entravés par le manque de financement et par la logistique nécessaire pour faire face à la mosaïque d’acteurs contrôlant différentes parties de la Syrie, a déclaré Persi.

Un militaire ukrainien tient dans ses mains ce qui serait une bombe à fragmentation désamorcée d’un missile russe dans la région de Kharkiv, le 21 octobre 2022. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Quelque 124 pays ont adhéré à une convention des Nations Unies interdisant les armes à sous-munitions. Les États-Unis, la Russie, l’Ukraine et la Syrie font partie des résistants.

Les décès et les blessures dus aux restes de munitions à fragmentation se sont poursuivis pendant des décennies après la fin des guerres dans certains cas – notamment au Laos, où des personnes meurent encore chaque année des bombardements américains de la guerre du Vietnam qui ont laissé des millions de bombes à fragmentation non explosées.

Ces chiffres ont chuté à mesure que la guerre en Syrie s’est retrouvée dans une impasse, bien qu’au moins une nouvelle attaque à la bombe à fragmentation ait été signalée en Syrie en novembre 2022. Mais ils ont rapidement augmenté à nouveau avec le conflit en Ukraine.

Lisez le rapport de la Coalition contre les armes à sous-munitions :

Les responsables américains ont défendu la décision de fournir des bombes à fragmentation à l’Ukraine comme étant nécessaire pour uniformiser les règles du jeu face à un adversaire plus fort et ont insisté sur le fait qu’ils prendraient des mesures pour atténuer les dommages causés aux civils. Cela impliquerait l’envoi d’une version de la munition avec un « taux de ratés » réduit, ce qui signifie moins de cartouches non explosées laissées après le conflit.

Alex Hiniker, experte indépendante du Forum sur le commerce des armes, a déclaré qu’elle et d’autres qui suivent les impacts des armes à sous-munitions sont « déconcertées par le fait que les États-Unis envoient des armes totalement obsolètes que la majorité du monde a interdites parce qu’elles sont disproportionnées ». tuer des civils. »