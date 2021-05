Plus de 300 officiers se joignent à la chasse à l’homme dans la France rurale à la recherche d’un ancien soldat caché dans les bois après avoir tiré sur la police (PHOTOS)

La poursuite a commencé vers minuit lorsque la police a été appelée pour répondre à une dispute familiale dans la petite ville de Le Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne. Le suspect, un ancien soldat récemment sorti de prison, est arrivé au domicile de son ancien partenaire et a attaqué son nouveau petit ami, ont rapporté les médias français, citant la police.

La femme a réussi à s’échapper. Le suspect est sorti et a tiré des coups de feu sur la police, endommageant deux véhicules. L’ex-soldat s’est ensuite enfui dans les bois à proximité. Aucun blessé n’a été signalé.

Plus de 300 officiers, ainsi que des hélicoptères et une unité canine, ont été déployés pour appréhender le suspect. Un haut responsable de la Dordogne, Frédéric Perissat, a déclaré à BFM TV que la police avait sécurisé la zone et espère «Éviter les effusions de sang.»

Le chef de la police régionale, Andre Petillot, a déclaré que le suspect était « Quelqu’un qui connaît bien la région et s’adapte facilement. » Les agents tentent d’établir un contact avec l’homme depuis des heures, mais jusqu’à présent, les tentatives de négociation ont échoué. La mairesse du Lardin-Saint-Lazare, Francine Bourra, a déclaré à BFM TV que l’homme était « Pas enclin au dialogue et pas prêt à se rendre. »

La chaîne d’information France 24 a cité une source policière qui a déclaré que l’homme avait servi dans l’armée entre 2011 et 2016 et qu’il serait armé d’un fusil de chasse Winchester 30-30.

