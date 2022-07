Plus de 300 millions d’articles vendus

Watchara Phomicinda | Groupe MediaNews | The Riverside Press-Enterprise via Getty Images

Les acheteurs d’Amazon ont acheté plus de 300 millions d’articles lors de la vente Prime Day de cette année, contre environ 250 millions en 2021ce qui en fait le plus grand événement Prime Day de l’histoire d’Amazon, la société annoncé Jeudi.

La société, qui n’a pas divulgué le total des ventes de l’événement de deux jours, a déclaré que les membres Prime du monde entier avaient acheté plus de 100 000 articles par minute au cours de l’aubaine. Les catégories les plus vendues aux États-Unis étaient l’électronique grand public, les articles ménagers et les appareils de marque Amazon.

L’événement, qui s’est déroulé mardi et mercredi, intervient à un moment où les portefeuilles des consommateurs sont pressés par la flambée de l’inflation. Cette année, selon Numérateurqui a suivi les dépenses Prime Day.

Environ 58% des commandes ont été passées pour des articles de moins de 20 $, selon les données du numérateur, sur la base d’une enquête sur les achats Prime Day de 21 306 ménages.

Pourtant, la perspective de prix plus élevés n’a pas semblé freiner l’enthousiasme des consommateurs autour du Prime Day et d’autres événements à prix réduits organisés par des détaillants concurrents tels que Best Buy et Target. Le total des ventes au détail en ligne aux États-Unis lors de l’événement Prime Day d’Amazon a dépassé 11,9 milliards de dollars. C’est 8,5 % de plus que l’ensemble des transactions de commerce électronique générées lors de l’événement de l’année dernière, selon les données d’Adobe Analytics.

Amazon a également appelé à l’utilisation d’Amazon Live, son service de diffusion en direct. Les diffusions en direct de Prime Day ont enregistré plus de 100 millions de vues, a déclaré la société, bien qu’elle n’ait pas révélé comment cela se compare à l’événement de l’année dernière. Des milliers d’utilisateurs ont hébergé des diffusions en direct lors de l’événement de cette année, a déclaré Amazon.

