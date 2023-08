Plus de 300 migrants sont arrivés sur les îles grecques au cours des trois derniers jours, selon les autorités

Plus de 300 migrants seraient arrivés ces trois derniers jours sur les îles grecques, dont la plupart se trouvent à l’est du pays, près des côtes turques.

Ces arrivées ont été signalées comme des incidents distincts sur les îles de Samos, Mykonos, Ro, Lesbos, Rhodes et Santorin.

Plus de 14 000 migrants sont entrés en Grèce cette année.

Plus de 300 migrants sont arrivés sur les îles grecques, la plupart proches des côtes turques, au cours des trois derniers jours lors d’incidents distincts signalés par les garde-côtes.

Jeudi, les garde-côtes ont déclaré que les autorités avaient trouvé 107 personnes la veille sur les îles de Samos, Mykonos et la petite île de Ro, située en Méditerranée au large de la côte sud de la Turquie.

Ces personnes s’ajoutent aux 109 autres personnes dont l’arrivée mercredi a été annoncée le même jour par les garde-côtes sur les îles de Lesbos, Rhodes, Samos et Santorin, tandis que 118 autres sont arrivées mardi sur les îles de Ro, Rhodes et Lesbos.

18 MIGRANTS CROYÉS MORTS DANS LE NORD-EST DE LA GRÈCE ravagé par les incendies

La plupart ont été récupérés près de la côte par des patrouilleurs des garde-côtes à bord de canots ou d’autres navires fournis par des passeurs. Tous ont été emmenés dans des centres d’accueil pour migrants.

Depuis des décennies, la Grèce est l’un des points d’entrée privilégiés dans l’Union européenne pour les personnes fuyant les conflits ou la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie et espérant une vie meilleure en Europe.

Plus de 14 000 personnes ont atteint la Grèce par voie terrestre et maritime cette année, selon les chiffres des Nations Unies. Cela représente environ un dixième du total des traversées réussies de la Méditerranée, dont la plupart – environ 104 000 – étaient vers l’Italie. Les arrivées en Grèce pour l’ensemble de l’année 2022 se sont élevées à 19 000.

DES NAVIRES DE SAUVETAGE RECHERCHENT DES CENTAINES DE MIGRANTS AU LARGE DE LA GRÈCE APRÈS UN NAUFRAGE

En juin, un chalutier de pêche endommagé se dirigeant de la Libye vers l’Italie avec environ 500 à 750 personnes à bord a coulé dans les eaux internationales au large du sud-ouest de la Grèce. Seuls 104 survivants ont été retrouvés et les autorités grecques ont été fortement critiquées pour ne pas avoir évacué le navire à temps.

Le gouvernement a attribué l’augmentation du nombre de migrants au cours des deux derniers mois au meilleur temps estival et aux passeurs profitant de l’augmentation du trafic de petits bateaux égéens pendant la saison touristique.

Après que près d’un million de personnes sont entrées en Grèce au plus fort de la crise migratoire européenne de 2015, la grande majorité espérant se déplacer vers le nord, vers des pays européens plus riches, la Grèce a accru ses patrouilles le long de la frontière maritime et terrestre avec la Turquie pour stopper les arrivées.

Des groupes de défense des droits humains et des migrants ont dénoncé le gouvernement pour avoir procédé à des expulsions sommaires et illégales de personnes arrivant dans le pays sans leur permettre de demander l’asile, une accusation que le gouvernement nie fermement.