Plus de 300 législateurs américains ont exhorté Washington à respecter son engagement de fournir une assistance sécuritaire «complète» et «inconditionnelle» à Israël.

Pour défendre les relations américano-israéliennes, quelque 330 membres de la Chambre des représentants – environ les trois quarts de ses membres – ont signé une lettre envoyée jeudi au président et membre de rang de la commission des crédits de la Chambre, qui réglemente les dépenses publiques.

La lettre – dont les signataires sont répartis assez équitablement entre démocrates et républicains – intervient moins d’une semaine après que la représentante Betty McCollum (D-Minnesota) et 15 co-sponsors démocrates ont proposé un projet de loi qui vise à imposer des conditions à l’aide américaine dans le but de rechercher responsabilité pour le traitement israélien des Palestiniens.

Notant que la réduction de l’aide ou les conditions préalables à l’assistance en matière de sécurité seraient «préjudiciable« À la sécurité d’Israël, déclare la lettre, »Le Congrès s’est engagé à maintenir l’avantage militaire qualitatif d’Israël et sa capacité à se défendre, par lui-même, contre les menaces persistantes. »

Conformément à cet accord, dont les termes ont été codifiés l’année dernière dans la loi américano-israélienne sur l’autorisation d’assistance à la sécurité, Israël doit fournir une aide à la sécurité de 3,8 milliards de dollars au cours de l’exercice 2022. De ce montant, 3,3 milliards de dollars sont destinés au financement militaire et 500 millions de dollars aux programmes coopératifs de défense antimissile, indique la lettre.





Aussi sur rt.com

Des affrontements éclatent à Jérusalem alors qu’un rassemblement juif de droite scandait « Mort aux Arabes », affronte la police (VIDEOS)







Le « biparti»Lettre – menée par les représentants Ted Deutch (D-Floride) et Michael McCaul (R-Texas) – a été encouragée par l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), un groupe de lobbying influent qui préconise des politiques pro-israéliennes auprès du gouvernement américain.

Le porte-parole de l’AIPAC, Marshall Wittmann, a déclaré au site d’information Jewish Insider que la lettre était «une déclaration bipartite très forte selon laquelle une assistance sécuritaire complète à Israël – sans conditions supplémentaires – est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis. »

Réagissant à la lettre, l’ancien directeur exécutif de la Campagne américaine pour les droits des Palestiniens, Yousef Munayyer, a tweeté: «330 membres du Congrès disent honteusement à Israël: peu importe le nombre d’enfants que vous tuez avec les armes américaines, peu importe le nombre de maisons que vous détruisez, peu importe le nombre de crimes que vous commettez, nous continuerons à vous financer. Quelle horreur. »

330 membres du Congrès disent honteusement à Israël: peu importe le nombre d’enfants que vous tuez avec les armes américaines, peu importe le nombre de maisons que vous détruisez, peu importe le nombre de crimes que vous commettez, nous continuerons à vous financer. Quelle horreur. https://t.co/aQbyJDNwyl – Yousef Munayyer (@YousefMunayyer) 22 avril 2021

Le mouvement pro-paix IfNotNow basé aux États-Unis, qui était l’une des nombreuses organisations juives progressistes à approuver le projet de loi de McCollum, a déclaré que c’était «déçu de voir de nombreuses voix progressistes« Sur une lettre »soutenant Israël pour qu’il utilise les dollars américains pour violer les droits des Palestiniens. »

« Les actions israéliennes exigent la responsabilité – dans le cadre d’une politique étrangère de bon sens que les États-Unis utilisent avec d’autres pays – et non un chèque en blanc», A tweeté le groupe.

Nous sommes déçus de voir de nombreuses voix progressistes à ce sujet @AIPAC– lettre alignée, soutenant Israël pour utiliser les dollars américains pour violer les droits des Palestiniens. Les actions israéliennes exigent la responsabilité – dans le cadre d’une politique étrangère de bon sens que les États-Unis utilisent avec d’autres pays – et non un chèque en blanc. https://t.co/VEH0BMFEAt – IfNotNow🔥 (@IfNotNowOrg) 22 avril 2021

Pendant ce temps, Dylan Williams, un expert principal en politique chez J Street, un autre groupe pro-paix, a déclaré qu’il y avait «aucune contradiction entre cette lettre, qui ne mentionnait pas du tout les restrictions de l’aide, et le projet de loi McCollum. »

« Vous pouvez vous opposer aux coupures ou aux conditions préalables à la fourniture de l’aide tout en soutenant les restrictions d’utilisation finale pour vous assurer qu’elle est utilisée comme prévu», Williams tweeté.

Cependant, ce sentiment n’a pas été partagé par la majorité des utilisateurs de médias sociaux qui ont dénoncé la lettre.

Un certain nombre de tweets ont décrié les États-Unis comme permettant un « état d’apartheid, « Avec un utilisateur disant que c’était une preuve supplémentaire que les démocrates et les républicains »manque de colonne vertébrale morale. »

Le congrès américain est le club de rappel de l’État de l’apartheid – 🌵🌻 16 tonnes🍀 (@louchegarou) 22 avril 2021

Une preuve supplémentaire que le @HouseGOP et @MaisonDémocrates manque de toute colonne vertébrale morale. Bien qu’ils pointent du doigt tous les autres pays, ils sont prêts à s’asseoir seuls au lieu de faire une déclaration contre la longue liste de crimes d’Israël contre d’autres humains. – Ma cuillère à dégustation (@mytasting_spoon) 23 avril 2021

Un autre utilisateur a invoqué les amendements Leahy – un ensemble de dispositions statutaires datant de l’époque de la guerre froide qui interdisent au gouvernement américain de financer des organismes étrangers impliqués de manière crédible dans des violations flagrantes des droits de l’homme – pour accuser le Congrès de «enfreindre publiquement sa propre loi.«

La loi Leahy (votée par le congrès juridique) stipule clairement que les nations ont des antécédents documentés d’abus des droits de l’homme, etc., ne peuvent pas recevoir d’aide militaire américaine, etc.! Ainsi, le Congrès enfreint publiquement sa propre loi en apportant une aide militaire à Israël! – Kevin O’C (@ KevOC1916) 23 avril 2021

Plusieurs commentateurs ont noté que «l’argent des contribuables”Utilisé comme aide étrangère nécessaire pour venir avec des conditions.

Toute aide étrangère doit être soumise à des conditions, peu importe à qui elle est accordée. C’est l’argent des contribuables. Ce devrait être à des fins spécifiques et non une aubaine. – Pat Trombly (@PatTrombly) 22 avril 2021

Il y avait aussi ceux qui soutenaient la lettre et ses signataires, dont certains étaient remercié pour leur « voix de sagesse. »

Comme indiqué dans la lettre, le président Biden avait promis en mai dernier de ne pas « placer les conditions pour l’assistance en matière de sécurité étant donné les graves menaces auxquelles Israël est confronté, « Considérant ces actions comme »irresponsable. »

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!