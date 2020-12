Selon le gouvernement, une opération de sauvetage conjointe a été lancée samedi par la police, l’armée de l’air et l’armée nigériane. Selon une déclaration du président Muhammadu Buhari, l’armée était dans des fusillades avec les bandits samedi après avoir trouvé refuge dans la forêt de Zango / Paula.

Lorsque l’école a été attaquée, la police a mené une fusillade avec les hommes armés, ce qui a permis à de nombreux élèves de grimper la clôture de l’école et de courir pour se mettre en sécurité, a déclaré le porte-parole de la police d’État de Katsina, Gambo Isah. L’école compte plus de 600 élèves.

«J’ai peur de ne plus avoir de nouvelles de mes enfants après trois jours», a-t-il déclaré lundi à l’Associated Press. « J’attends que les autorités me disent ce qui s’est passé, mais elles n’ont rien dit jusqu’à présent. »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné l’attaque de l’école lundi, appelant à « la libération immédiate et inconditionnelle des enfants enlevés et leur retour en toute sécurité dans leurs familles », dans un communiqué à New York.