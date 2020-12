Plus de 300 écoliers enlevés la semaine dernière par des hommes armés dans le nord-ouest du Nigéria ont été libérés, ont annoncé jeudi les autorités locales.

Aminu Bello Masari, le gouverneur de l’État de Katsina, a fait l’annonce à la télévision nationale nigériane, NTA, depuis son bureau.

« Pour le moment, 344 étudiants ont été libérés et remis aux agents de sécurité. Je pense que nous pouvons dire au moins que nous avons récupéré la plupart des garçons, sinon tous », a-t-il déclaré.

Des dispositions sont prises pour les transporter à Katsina, a-t-il ajouté.

« Les nouvelles parvenues il y a environ une heure indiquent qu’ils ont tous été récupérés et qu’ils sont en route de la zone forestière vers Katsina. D’ici demain, nous les ferons examiner médicalement, puis des dispositions seront prises pour les réunir avec leur familles », a-t-il dit.

Plus de 800 élèves se trouvaient à l’école secondaire des sciences du gouvernement, à Kankara, lorsqu’elle a été attaquée la semaine dernière par des hommes armés. Des centaines de personnes se sont échappées et on croyait qu’il restait plus de 330 en captivité.

Il a déclaré que le gouvernement « travaillera avec la police et engagera également des sociétés de sécurité privées pour protéger les écoles » afin d’éviter « la mauvaise expérience des six derniers jours ».

La nouvelle de la libération des écoliers intervient peu de temps après la diffusion d’une vidéo par les rebelles djihadistes de Boko Haram qui montre prétendument les garçons enlevés. Boko Haram a revendiqué la responsabilité de l’enlèvement.

Dans la vidéo de plus de six minutes vue jeudi par les journalistes de l’Associated Press, les ravisseurs apparents ont dit à un garçon de répéter leurs demandes que le gouvernement annule sa recherche par les troupes et les avions.

La vidéo a largement circulé sur WhatsApp et est apparue pour la première fois sur un site d’information nigérian, HumAngle, qui rend souvent compte de Boko Haram.

Le gouvernement avait déclaré qu’il était en train de négocier avec les assaillants.

Depuis plus de 10 ans, Boko Haram s’est engagé dans une campagne sanglante pour introduire un régime islamique strict dans le nord du Nigéria. Des milliers de personnes ont été tuées et plus d’un million ont été déplacées par la violence.

Boko Haram a été principalement actif dans le nord-est du Nigéria, mais avec les enlèvements à l’école de l’État de Katsina, on craint que l’insurrection ne s’étende au nord-ouest.

L’enlèvement de vendredi est un rappel effrayant des attaques de Boko Haram contre les écoles. En février 2014, 59 garçons ont été tués lorsque les jihadistes ont attaqué le Collège du gouvernement fédéral Buni Yadi dans l’État de Yobe.

En avril 2014, Boko Haram a enlevé plus de 270 écolières d’un internat gouvernemental à Chibok, dans le nord-est de l’État de Borno. Une centaine de ces filles sont toujours portées disparues.

En 2018, les extrémistes islamiques de Boko Haram ont ramené la quasi-totalité des 110 filles qu’ils avaient kidnappées dans un internat de Dapchi et ont averti: «Ne remettez plus jamais vos filles à l’école».

À la suite de l’enlèvement de vendredi, l’État de Katsina a fermé tous ses internats pour empêcher d’autres enlèvements. Les États voisins de Zamfara, Jigiwa et Kano ont également fermé des écoles par mesure de précaution.

Des bandits armés ont tué plus de 1 100 personnes depuis le début de l’année dans le nord-ouest du Nigéria, selon Amnesty International.