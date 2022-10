Plus de 300 athlètes participent aux essais Wildcard de l’étape Chennai de l’Elite Pro Basketball League

Les essais avec wildcard de l’Elite Pro Basketball League à Chennai ont été un énorme succès avec plus de 300 athlètes participant au cours de l’événement de trois jours du 8 au 10 octobre ici.

L’ancienne capitaine de l’équipe nationale féminine Prasana Jayasankar et l’ancienne joueuse de basket-ball indienne D Swaminathan ont été les sélectionneuses pour les essais génériques.

Les essais de trois jours sont menés sur les compétences, les exercices et la façon dont le joueur s’adapte au jeu avec différentes équipes et stratégies.

Le dernier jour, un match d’exhibition a également eu lieu avec des joueurs vedettes de Chennai et du Tamil Nadu comme Prasanna Venkatesh, K. Ravikumar, Pratham Singh, Visu Palani, Bala Danesh, P. Vijay, Jeyavenkatesh, K. Mukunth, Anto Bethel, Tamil Selvan et Daniel Richard prenant le court avec les nouvelles recrues.

En ce qui concerne les essais, le PDG de Elite Pro Basketball League, Sunny Bhandarka », a déclaré:« Le talent que nous avons vu à Chennai était exceptionnel, nous sommes extrêmement satisfaits de la réponse que nous avons obtenue. Nous voulions fournir une plate-forme aux joueurs pour montrer leurs talents et leurs compétences. Notre objectif est d’élever le jeu de basket-ball en Inde.

Prasana Jayasankar, l’une des sélectionneuses des essais et ancienne capitaine de l’équipe féminine indienne, a déclaré: “La vision d’Elite Pro Basketball est excellente, ils offrent non seulement une plate-forme aux jeunes athlètes pour faire carrière dans le basket-ball, mais aussi promouvoir le sport en Inde. . Les athlètes qui sont venus pour les essais étaient bons et nous avons sélectionné les meilleurs d’eux.

L’ancien basketteur D Swaminathan a déclaré: «C’est le besoin de l’heure si le sport doit s’améliorer. Je suis très heureux de voir le talent qui est venu pour les essais.

