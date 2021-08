Plus de 300 annulations le jeudi alors que les malheurs continuent

Spirit Airlines, qui a annulé plus de 1 300 vols depuis dimanche alors qu’elle est aux prises avec une série de problèmes, notamment des pannes techniques et des pénuries de personnel, a déclaré mercredi que les annulations devraient s’atténuer dans les jours à venir alors qu’elle redémarre ses opérations.

Ce jour ne semble pas être jeudi.

Le transporteur basé en Floride a déjà annulé 381 vols jeudi, soit 48% de ses vols réguliers, à 9 h 40 HAE, selon le tracker de vol FlightAware.

Ce sera le cinquième jour consécutif de frustration pour les passagers de la compagnie aérienne à bas prix et survient alors qu’un week-end de voyage d’été chargé se profile. Le week-end dernier, la Transportation Security Administration a signalé le dépistage d’un nombre record d’individus à l’ère de la pandémie.

Spirit a annulé plus de 400 vols par jour, soit 60% de ses opérations, rien que mardi et mercredi. Plus tôt dans la semaine, la compagnie aérienne n’était pas la seule à lutter. American Airlines, beaucoup plus grande, a annulé des centaines de vols alors qu’elle luttait pour se remettre des tempêtes estivales à Dallas/Fort Worth, qui abrite son plus grand hub. Les opérations d’American se sont depuis stabilisées.

Spirit recommande aux passagers de vérifier leur courrier électronique pour obtenir des informations de vol à jour et indique que les voyageurs doivent vérifier l’état du vol avant de se rendre à l’aéroport. Ceux qui ont besoin d’aide sont encouragés à utiliser la nouvelle fonction de chat sur le site Web de Spirit.