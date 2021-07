Plus de 30 personnes hospitalisées après une fuite chimique présumée dans un parc à thème au Texas — RT USA News

Au total, 86 personnes dans un parc à thème aquatique à Spring, au Texas, ont dû être décontaminées après avoir été exposées à des produits chimiques toxiques. Le parc a été fermé et une enquête a été ouverte sur la cause de l’incident.

Trente et une personnes ont été transportées à l’hôpital après avoir été exposées à ce que les autorités pensent être un mélange d’eau de Javel et d’acide sulfurique à Six Flags Hurricane Harbour Splashtown au printemps samedi. Les médias locaux ont rapporté qu’un sauveteur supervisant une piscine pour enfants s’était d’abord senti mal, et il n’a pas fallu longtemps pour que des dizaines d’autres visiteurs, y compris des enfants, ressentent des symptômes tels qu’une irritation cutanée et par inhalation correspondant à un empoisonnement chimique.

Parmi ceux qui ont été transportés d’urgence à l’hôpital, il y avait un bambin de trois ans, qui serait dans un état stable. Une femme enceinte qui allait accoucher figurait également parmi les victimes qui ont été hospitalisées. 55 autres personnes, qui ont dû être décontaminées par des équipes de matières dangereuses, ont refusé l’hospitalisation après avoir été soignées sur place.

Chiffres définitifs du commandement de l’incident : Au total, 31 personnes ont été transportées de Six Flags Hurricane Harbour vers les hôpitaux de la région. 55 personnes ont refusé le transport en ambulance après décontamination par les pompiers de Spring. – Service d’incendie de printemps (@Springfdtx) 18 juillet 2021

Alors que l’incident se déroulait, le service d’incendie de Spring signalé que c’était « fournir des soins d’urgence à des dizaines de personnes qui ont été touchées par une fuite chimique. » Cependant, la juge du comté de Harris, Lina Hidalgo, a déclaré plus tard lors d’une conférence de presse que les échantillons prélevés à la suite de l’incident ne montraient aucun niveau élevé de produits chimiques.

« Chaque échantillon qu’ils ont prélevé était dans les limites acceptables, mais nous avons évidemment des preuves de ces personnes malades que quelque chose n’allait pas », dit Hidalgo. Elle a noté que les propres systèmes d’alarme du parc ne signalaient pas non plus de lectures inhabituelles.

Bureau du commissaire des incendies du comté de Harris signalé cette « solution d’hypochlorite et 35 % d’acide sulfurique » sont soupçonnés d’être impliqués dans l’incident.

Toute la route de desserte a été fermée ici à Six Flags Hurricane Harbour Splashtown. Des dizaines de personnes ont été blessées dans une fuite chimique. HCFMO vérifiant le ou les produits chimiques impliqués. En espérant avoir une mise à jour bientôt. @KHOUpic.twitter.com/cGRkyMfbIQ – Janelle Bludau (@JanelleKHOU) 17 juillet 2021

Le parc a été fermé et les résidents ont été invités à éviter la zone.

« Ce qui a commencé comme une journée amusante en famille s’est transformé en un cauchemar pour de nombreuses familles » Hidalgo a déclaré, commentant l’incident. Quelque 47 pièces d’équipement fournies par plusieurs agences ont été impliquées dans la réponse à l’urgence.

L’enquête sur l’incident est en cours.

