UNE un nombre croissant de pays ont imposé des interdictions aux voyageurs arrivant du Royaume-Uni, en réponse à la souche plus infectieuse de Covid-19 qui se propage à travers le Royaume-Uni.

Au cours des dernières 24 heures, plus de 30 pays ont annoncé des interdictions de voyager. Parmi ceux-ci figurent l’Italie, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, ainsi que des pays plus lointains, notamment l’Arabie saoudite, le Maroc et la Turquie.

D’autres pays ont introduit des règles de quarantaine plus strictes pour les arrivées en provenance du Royaume-Uni. Toute personne arrivant en Grèce doit s’auto-isoler pendant 7 jours, qu’elle ait ou non un résultat Covid-19 négatif.

Les interdictions de voyager toucheront des milliers de vacanciers britanniques, qui prévoient de s’évader d’ici le 1er janvier. Selon une estimation prudente, environ 250 000 personnes seront touchées, avec des pertes de plus de 400 millions de livres sterling pour l’industrie du voyage, selon Paul Charles de conseil en voyages The PC Agency.

Outre l’interdiction des vols de passagers, le transport de marchandises à destination et en provenance du Royaume-Uni a été affecté. La Road Haulage Association a mis en garde contre «d’énormes perturbations» après que la France a fermé ses frontières aux camions en provenance du Royaume-Uni.

Suivez toutes les mises à jour de la journée ci-dessous.