Plus de 30 femmes détenues en otage par des rebelles camerounais libérées

Plus de 30 femmes enlevées par des rebelles séparatistes pour avoir protesté contre les taxes illégales qui leur étaient imposées ont été libérées, a annoncé vendredi le gouvernement.

Les femmes ont été emmenées plus tôt ce mois-ci de Babanki, un village agricole de la région du Nord-Ouest, le long de la frontière avec le Nigeria.

« Nous avons emmené les femmes dans des hôpitaux où elles sont soignées pour leurs blessures et soutenues sur le plan psychosocial », a déclaré Simon Emil Mooh, un responsable du gouvernement local.

Les séparatistes collectaient des paiements mensuels auprès des enfants, des femmes et des hommes, imposaient des impôts aux couples avant leur mariage et obligeaient les familles à payer 1 000 dollars pour enterrer leurs proches, a-t-il déclaré.

La nation centrafricaine est en proie aux combats depuis que les séparatistes anglophones ont lancé une rébellion en 2017, dans le but déclaré de rompre avec la région dominée par la majorité francophone et de créer un État anglophone indépendant.

Le gouvernement a accusé les séparatistes d’avoir commis des atrocités contre des civils anglophones. Le conflit a tué plus de 6 000 personnes et déplacé plus de 760 000 autres, selon l’International Crisis Group.

Certaines des femmes libérées ont déclaré à l’Associated Press qu’elles avaient été torturées pendant leur captivité.

« Les combattants séparatistes m’ont battue avec leurs armes après m’avoir déshabillée », a déclaré Vubom Elizabeth à l’AP par téléphone vendredi depuis l’hôpital où elle était soignée. Les rebelles lui ont cassé la jambe et le bras gauches, a-t-elle dit.

Le chef séparatiste Capo Daniel a déclaré que les femmes avaient été libérées après avoir promis de cesser de manifester, mais a averti que les gens continueraient d’être punis s’ils continuaient.

Le gouverneur de la région du Nord-Ouest du Cameroun, Deben Tchoffo, a appelé à la collaboration des communautés pour mettre fin aux atrocités et a déclaré que le gouvernement ferait ce qu’il fallait pour protéger les femmes de la brutalité séparatiste.